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В Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу

В Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу

В ночь на четверг украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T10:17

2024-03-21T10:17

2024-03-21T10:17

каховка

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме того, дроны ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию в Каховке и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания.Накануне сообщалось об атаке вражеского дрона на автомобиль скорой помощи в Каховке. В машине в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок, которого фельдшеру пришлось нести на руках в больницу.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские вооруженные формирования выгоняют мирных жителей из домов в селах на правом берегу Днепра и оборудуют там боевые позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалилВСУ сбросили боеприпас на детский сад под АлешкамиВ шаге от линии огня - интервью с передовой

каховка

херсонская область

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каховка, херсонская область, происшествия, владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости