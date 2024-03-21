В Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу
Сальдо: в Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", - написал он в своем Telegram.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
Кроме того, дроны ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию в Каховке и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания.
"Вчера в Каховке в результате удара дрона украинских террористов произошло возгорание на автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской. Нападению беспилотника также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
Накануне сообщалось об атаке вражеского дрона на автомобиль скорой помощи в Каховке. В машине в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок, которого фельдшеру пришлось нести на руках в больницу.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские вооруженные формирования выгоняют мирных жителей из домов в селах на правом берегу Днепра и оборудуют там боевые позиции.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия удара ВСУ по Каховке Херсонской области
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