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ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками

ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками - РИА Новости Крым, 17.03.2024

ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками

Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:40

2024-03-17T14:40

2024-03-17T14:53

владимир сальдо

херсонская область

алешки

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, прилет по мирному объекту произошел в воскресенье около 14:00.На месте удара работают оперативные службы, добавил Сальдо.Ранее в Избирательной комиссии Херсонской области сообщили об уничтожении двух дронов на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Кроме того, в Каховке ударный беспилотник преследовал работников участковой комиссии.Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую областьНа Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской областиОчереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине

херсонская область

алешки

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, алешки, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, новости