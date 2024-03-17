ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
ВСУ ударили по территории детского сада под Алешками – Сальдо
14:40 17.03.2024 (обновлено: 14:53 17.03.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ сбросили боеприпас на территории детского сада под Алешками
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, прилет по мирному объекту произошел в воскресенье около 14:00.
"Взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета. Какое бы из них ни было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, пострадавших нет, в зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады", - написал он.
На месте удара работают оперативные службы, добавил Сальдо.
Ранее в Избирательной комиссии Херсонской области сообщили об уничтожении двух дронов на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Кроме того, в Каховке ударный беспилотник преследовал работников участковой комиссии.
Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.
При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.
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