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ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками - РИА Новости Крым, 17.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T14:40
2024-03-17T14:53
владимир сальдо
херсонская область
алешки
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, прилет по мирному объекту произошел в воскресенье около 14:00.На месте удара работают оперативные службы, добавил Сальдо.Ранее в Избирательной комиссии Херсонской области сообщили об уничтожении двух дронов на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Кроме того, в Каховке ударный беспилотник преследовал работников участковой комиссии.Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую областьНа Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской областиОчереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине
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владимир сальдо, херсонская область, алешки, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, новости
ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками

ВСУ ударили по территории детского сада под Алешками – Сальдо

14:40 17.03.2024 (обновлено: 14:53 17.03.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ сбросили боеприпас на территории детского сада под Алешками
ВСУ сбросили боеприпас на территории детского сада под Алешками
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, прилет по мирному объекту произошел в воскресенье около 14:00.

"Взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета. Какое бы из них ни было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, пострадавших нет, в зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады", - написал он.

На месте удара работают оперативные службы, добавил Сальдо.
Ранее в Избирательной комиссии Херсонской области сообщили об уничтожении двух дронов на подлете к целям у избирательных участков в Каховке и Новой Каховке. Кроме того, в Каховке ударный беспилотник преследовал работников участковой комиссии.
Накануне ВСУ атаковали с дронов Каховку. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.
При этом безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.
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Владимир СальдоХерсонская областьАлешкиОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияНовости
 
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