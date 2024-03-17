https://crimea.ria.ru/20240317/ocheredi-na-uchastkakh-kak-prokhodit-finalnyy-den-vyborov-na-khersonschine-1135764652.html

Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине

Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине

В воскресенье, 17 марта, завершается голосование на выборах президента России. В Херсонской области, несмотря на высокую явку, избиратели продолжают массово... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T12:29

2024-03-17T12:29

2024-03-17T12:41

выборы президента россии

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В воскресенье, 17 марта, завершается голосование на выборах президента России. В Херсонской области, несмотря на высокую явку, избиратели продолжают массово идти на участки. В Геническе на ряде участков с утра наблюдаются большие очереди из желающих исполнить свой гражданский долг, передает корреспондент РИА Новости Крым. По состоянию на утро заключительного дня голосования явка в Херсонской области составила уже около 80%. Тем не менее, жители региона продолжают идти на участки. Такая ситуация, в частности, наблюдается в Геническе, где на некоторых участках образуются очереди. Во многом такая активность обусловлена сложившейся традицией. Многие люди, особенно старшего поколения, привыкли голосовать именно в воскресенье. В населенных пунктах области по случаю выборов проходят праздничные мероприятия. Например, в Геническе продолжается гастрономический фестиваль "Херсонская самобранка". Жителей и гостей города угощают половом, шашлыками, блинами сладостями. Возле одного из участков установлена сцена, на которой выступают творческие коллективы. В целом на участках и возле них царит праздничная атмосфера. "Настроение праздничное. Очень рад, что у нас есть возможность проголосовать на выборах президента, как у жителей других регионов России. Сам я много лет работал в избирательной системе и могу сказать, что все организовано на высшем уровне, - рассказал житель Геническа по имени Сергей. - Какие ожидания? Самые светлые. Идем вместе к победе". На участках предприняты усиленные меры безопасности. Входящих тщательно досматривают правоохранители. Работающие на участках наблюдатели также отмечают высокую организацию процесса, каких-либо нарушений не фиксируют. "Мы здесь находимся уже третий день, выборы проходят нормально, без нарушений. Люди идут с хорошим настроением, детям, которые приходят сюда с родителями, дарят шарики, дети уходят довольные и счастливые. Избирателям все разъясняют,если есть такая необходимость. Доступность голосования обеспечена" , - рассказала наблюдатель на участке в Геническе Екатерина Сергеевна. Она добавила, что все наблюдатели в регионе прошли трехдневные курсы оказания первой медицинской помощи на случай ЧП.15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работает 61 стационарный участок. Голосование проходит с 8:00 до 16:00 по местному времени.Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской областиНа выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войныНам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу

https://crimea.ria.ru/20240316/golosovanie-v-khersonskoy-oblasti-itogi-vtorogo-dnya-1135742324.html

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