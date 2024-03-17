Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине
В Херсонской области выстроились очереди на участках в третий день выборов президента
12:29 17.03.2024 (обновлено: 12:41 17.03.2024)
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В воскресенье, 17 марта, завершается голосование на выборах президента России. В Херсонской области, несмотря на высокую явку, избиратели продолжают массово идти на участки. В Геническе на ряде участков с утра наблюдаются большие очереди из желающих исполнить свой гражданский долг, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По состоянию на утро заключительного дня голосования явка в Херсонской области составила уже около 80%. Тем не менее, жители региона продолжают идти на участки. Такая ситуация, в частности, наблюдается в Геническе, где на некоторых участках образуются очереди. Во многом такая активность обусловлена сложившейся традицией. Многие люди, особенно старшего поколения, привыкли голосовать именно в воскресенье.
"У нас сегодня финальный день голосования. Люди продолжают приходить, иногда с семьями, воодушевленные, с хорошим настроением, ничего не боясь. Никаких препятствий для волеизъявления нет, все проходит спокойно, никаких провокаций у нас не было", - рассказала председатель участковой комиссии №82 Геническа Татьяна Бусарова.
В населенных пунктах области по случаю выборов проходят праздничные мероприятия. Например, в Геническе продолжается гастрономический фестиваль "Херсонская самобранка". Жителей и гостей города угощают половом, шашлыками, блинами сладостями. Возле одного из участков установлена сцена, на которой выступают творческие коллективы. В целом на участках и возле них царит праздничная атмосфера.
"Настроение праздничное. Очень рад, что у нас есть возможность проголосовать на выборах президента, как у жителей других регионов России. Сам я много лет работал в избирательной системе и могу сказать, что все организовано на высшем уровне, - рассказал житель Геническа по имени Сергей. - Какие ожидания? Самые светлые. Идем вместе к победе".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
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Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
8 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На участках предприняты усиленные меры безопасности. Входящих тщательно досматривают правоохранители. Работающие на участках наблюдатели также отмечают высокую организацию процесса, каких-либо нарушений не фиксируют.
"Мы здесь находимся уже третий день, выборы проходят нормально, без нарушений. Люди идут с хорошим настроением, детям, которые приходят сюда с родителями, дарят шарики, дети уходят довольные и счастливые. Избирателям все разъясняют,если есть такая необходимость. Доступность голосования обеспечена" , - рассказала наблюдатель на участке в Геническе Екатерина Сергеевна.
Она добавила, что все наблюдатели в регионе прошли трехдневные курсы оказания первой медицинской помощи на случай ЧП.
15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.
Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работает 61 стационарный участок. Голосование проходит с 8:00 до 16:00 по местному времени.
Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.
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