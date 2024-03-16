https://crimea.ria.ru/20240316/na-vyborakh-v-khersonskoy-oblasti-progolosovala-93-letnyaya-veteran-voyny-1135745288.html

На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны

На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны - РИА Новости Крым, 16.03.2024

На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны

В Херсонской области продолжается основное голосование на выборах президента России. Участие в нем активно принимают жители всех возрастов и социальных групп,... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T19:56

2024-03-16T19:56

2024-03-16T19:56

выборы президента россии

херсонская область

скадовск

новые регионы россии

ветераны

великая отечественная война

новости

общество

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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области продолжается основное голосование на выборах президента России. Участие в нем активно принимают жители всех возрастов и социальных групп, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Одна из таких – жительница Скадовска Лидия Бурко.Лидии Григорьевне в этом году исполнится 94 года. Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка решила не пользоваться возможностью проголосовать на дому, а самостоятельно прийти на участок.К месту женщину доставил автомобиль военной полиции. Небольшой отрезок пути до входа в помещение участковой комиссии Лидия Григорьевна дошла сама в сопровождении волонтера.Пример Лидии Бурко наглядно демонстрирует, какое значение для жителей Скадовска имеют первые для всей Херсонской области выборы президента РФ, отметил глава Скадовского округа Александр Дудка.По словам Дудки, несмотря на вчерашнюю вражескую диверсию с подрывом самодельной взрывчатки, жители Скадовска все равно идут голосовать, и не страшась высказывают свою гражданскую позицию.

https://crimea.ria.ru/20240316/nam-net-dela-do-nikh-v-khersonskoy-obldume-otvetili-zapadu-1135743089.html

херсонская область

скадовск

новые регионы россии

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2024

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херсонская область, скадовск, новые регионы россии, ветераны, великая отечественная война, новости, общество