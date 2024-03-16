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На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны
На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны - РИА Новости Крым, 16.03.2024
На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны
В Херсонской области продолжается основное голосование на выборах президента России. Участие в нем активно принимают жители всех возрастов и социальных групп,... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T19:56
2024-03-16T19:56
выборы президента россии
херсонская область
скадовск
новые регионы россии
ветераны
великая отечественная война
новости
общество
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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области продолжается основное голосование на выборах президента России. Участие в нем активно принимают жители всех возрастов и социальных групп, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Одна из таких – жительница Скадовска Лидия Бурко.Лидии Григорьевне в этом году исполнится 94 года. Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка решила не пользоваться возможностью проголосовать на дому, а самостоятельно прийти на участок.К месту женщину доставил автомобиль военной полиции. Небольшой отрезок пути до входа в помещение участковой комиссии Лидия Григорьевна дошла сама в сопровождении волонтера.Пример Лидии Бурко наглядно демонстрирует, какое значение для жителей Скадовска имеют первые для всей Херсонской области выборы президента РФ, отметил глава Скадовского округа Александр Дудка.По словам Дудки, несмотря на вчерашнюю вражескую диверсию с подрывом самодельной взрывчатки, жители Скадовска все равно идут голосовать, и не страшась высказывают свою гражданскую позицию.
https://crimea.ria.ru/20240316/nam-net-dela-do-nikh-v-khersonskoy-obldume-otvetili-zapadu-1135743089.html
херсонская область
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херсонская область, скадовск, новые регионы россии, ветераны, великая отечественная война, новости, общество
На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны

На выборах президента в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны

19:56 16.03.2024
 
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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области продолжается основное голосование на выборах президента России. Участие в нем активно принимают жители всех возрастов и социальных групп, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Одна из таких – жительница Скадовска Лидия Бурко.
Лидии Григорьевне в этом году исполнится 94 года. Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка решила не пользоваться возможностью проголосовать на дому, а самостоятельно прийти на участок.
К месту женщину доставил автомобиль военной полиции. Небольшой отрезок пути до входа в помещение участковой комиссии Лидия Григорьевна дошла сама в сопровождении волонтера.
"За что голосовала? За Россию, за счастье людей и за о то, чтобы наша родная Херсонщина снова зажила счастливо, как было раньше еще в годы Советского Союза. Уверена, что с Россией мы будем жить хорошо, и победа будет за нами", – рассказала ветеран.
Пример Лидии Бурко наглядно демонстрирует, какое значение для жителей Скадовска имеют первые для всей Херсонской области выборы президента РФ, отметил глава Скадовского округа Александр Дудка.
"Все люди, которые сегодня пришли на голосование, надеются на то, что их жизнь изменится к лучшему. Несмотря на то, что недалеко идут бои, мы видим отремонтированные дороги и школы, построенные больницы. Поддержку большой России чувствует у нас каждый человек. Мы видим, с какой радостью люди идут голосовать за будущее свое и своих детей", – отметил он.
По словам Дудки, несмотря на вчерашнюю вражескую диверсию с подрывом самодельной взрывчатки, жители Скадовска все равно идут голосовать, и не страшась высказывают свою гражданскую позицию.
Татьяна Томилина - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента РоссииХерсонская областьСкадовскНовые регионы РоссииВетераныВеликая Отечественная войнаНовостиОбщество
 
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