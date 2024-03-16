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Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
Жителей Херсонской области совершенно не волнует, признают ли на Западе результаты выборов президента РФ на территории новых регионов России. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T18:24
2024-03-16T18:24
2024-03-16T18:25
выборы президента россии
херсонская область
татьяна томилина
общество
новые регионы россии
мнения
новости
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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жителей Херсонской области совершенно не волнует, признают ли на Западе результаты выборов президента РФ на территории новых регионов России. Об этом РИА Новости Крым заявила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.Официальный представитель Госдепа США Метью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не признает итоги выборов президента России в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, поскольку считает их "украинской территорией". С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.Она подчеркнула, что Херсонская область есть и будет в составе России, и этого уже не изменить.Также глава областной думы прокомментировала попытки киевского режима сорвать голосование в Херсонской области посредством обстрелов избирательных участков.В Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. При этом киевский режим предпринял несколько террористических атак с целью дестабилизировать обстановку в области и дискредитировать избирательный процесс. В частности, зафиксированы прямые попадания по помещениям участковых комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского округа. В Скадовске в мусорной урне возле одного из участков сработало самодельное взрывное устройство. Жертв нет, пострадали жители Брилевка, которые в момент прилета находились на участке.
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херсонская область, татьяна томилина, общество, новые регионы россии, мнения, новости
Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
Херсонскую область не волнует непризнание Западом президентских выборов – глава облдумы
18:24 16.03.2024 (обновлено: 18:25 16.03.2024) СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Жителей Херсонской области совершенно не волнует, признают ли на Западе результаты выборов президента РФ на территории новых регионов России. Об этом РИА Новости Крым
заявила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
Официальный представитель Госдепа США Метью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не признает итоги выборов президента России в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, поскольку считает их "украинской территорией". С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.
"Нам нет дела до их признания или не признания. Не признают, и что с того? Я, например, не признаю (президента Франции Эммануэля) и (президента США Джо) Байдена и в Японии я вообще персона нон-грата. Ну и хорошо. То же самое могу сказать в отношении непризнания наших выборов", – сказала Томилина.
Она подчеркнула, что Херсонская область есть и будет в составе России, и этого уже не изменить.
Также глава областной думы прокомментировала попытки киевского режима сорвать голосование в Херсонской области посредством обстрелов избирательных участков.
"Мы ничего не боимся. Мы уже свое отбоялись, нас уже ничем не испугать. Поэтому люди приходят голосовать, и это видит весь мир, несмотря ни на что. Люди с хорошим настроением приходят на участки и голосуют за свое будущее", – заверила Томилина.
В Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. При этом киевский режим предпринял несколько террористических атак с целью дестабилизировать обстановку в области и дискредитировать избирательный процесс. В частности, зафиксированы прямые попадания по помещениям участковых комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского округа. В Скадовске в мусорной урне возле одного из участков сработало самодельное взрывное устройство. Жертв нет, пострадали жители Брилевка, которые в момент прилета находились на участке.