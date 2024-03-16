https://crimea.ria.ru/20240316/nam-net-dela-do-nikh-v-khersonskoy-obldume-otvetili-zapadu-1135743089.html

Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу

Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу

Жителей Херсонской области совершенно не волнует, признают ли на Западе результаты выборов президента РФ на территории новых регионов России. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T18:24

2024-03-16T18:24

2024-03-16T18:25

выборы президента россии

херсонская область

татьяна томилина

общество

новые регионы россии

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135743229_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_bcab73f1164a4803e0b2901b8ef2a0ea.jpg.webp

СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жителей Херсонской области совершенно не волнует, признают ли на Западе результаты выборов президента РФ на территории новых регионов России. Об этом РИА Новости Крым заявила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.Официальный представитель Госдепа США Метью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не признает итоги выборов президента России в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, поскольку считает их "украинской территорией". С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.Она подчеркнула, что Херсонская область есть и будет в составе России, и этого уже не изменить.Также глава областной думы прокомментировала попытки киевского режима сорвать голосование в Херсонской области посредством обстрелов избирательных участков.В Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. При этом киевский режим предпринял несколько террористических атак с целью дестабилизировать обстановку в области и дискредитировать избирательный процесс. В частности, зафиксированы прямые попадания по помещениям участковых комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского округа. В Скадовске в мусорной урне возле одного из участков сработало самодельное взрывное устройство. Жертв нет, пострадали жители Брилевка, которые в момент прилета находились на участке.

https://crimea.ria.ru/20240316/golosovanie-v-khersonskoy-oblasti-itogi-vtorogo-dnya-1135742324.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, татьяна томилина, общество, новые регионы россии, мнения, новости