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Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области

Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области

Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T21:56

2024-03-16T21:56

2024-03-16T21:56

выборы президента россии

херсонская область

новости

общество

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выборы

международные наблюдатели

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ должны быть решительно осуждены мировым сообществом. Об этом РИА Новости Крым заявил электоральный эксперт из США, юрист Дениель Ковалик, наблюдающий за ходом голосования на Херсонщине.Ковалик также осудил удары украинских вооруженных формирований по избирательным участкам в Херсонской области.Ковалик добавил, что не опасается неминуемых негативных для него последствий со стороны властей США за посещение региона, который Вашингтоном не признает российским.По его словам, до этого он несколько раз был на Донбассе, за что лишился профессорской должности в университете. Кроме того, каждый раз, когда специалист возвращается из подобных поездок, его допрашивает контрразведка США.

https://crimea.ria.ru/20240316/nam-net-dela-do-nikh-v-khersonskoy-obldume-otvetili-zapadu-1135743089.html

херсонская область

геническ

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херсонская область, новости, общество, геническ, новые регионы россии, выборы, международные наблюдатели