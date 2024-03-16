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Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T21:56
2024-03-16T21:56
выборы президента россии
херсонская область
новости
общество
геническ
новые регионы россии
выборы
международные наблюдатели
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ должны быть решительно осуждены мировым сообществом. Об этом РИА Новости Крым заявил электоральный эксперт из США, юрист Дениель Ковалик, наблюдающий за ходом голосования на Херсонщине.Ковалик также осудил удары украинских вооруженных формирований по избирательным участкам в Херсонской области.Ковалик добавил, что не опасается неминуемых негативных для него последствий со стороны властей США за посещение региона, который Вашингтоном не признает российским.По его словам, до этого он несколько раз был на Донбассе, за что лишился профессорской должности в университете. Кроме того, каждый раз, когда специалист возвращается из подобных поездок, его допрашивает контрразведка США.
https://crimea.ria.ru/20240316/nam-net-dela-do-nikh-v-khersonskoy-obldume-otvetili-zapadu-1135743089.html
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херсонская область, новости, общество, геническ, новые регионы россии, выборы, международные наблюдатели
Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области

Наблюдатель из США назвал выборы президента России на Херсонщине свободными и прозрачными

21:56 16.03.2024
 
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ должны быть решительно осуждены мировым сообществом. Об этом РИА Новости Крым заявил электоральный эксперт из США, юрист Дениель Ковалик, наблюдающий за ходом голосования на Херсонщине.

"У меня есть опыт наблюдения за выборами в пяти других странах, поэтому я могу сравнивать. Здесь все организовано максимально прозрачно и демократично. Я вижу, что люди чувствуют себя уверенно, имеют возможность свободно выразить свою позицию в ходе выборов, и это меня очень радует", – сказал эксперт.

Ковалик также осудил удары украинских вооруженных формирований по избирательным участкам в Херсонской области.

"Это абсолютно ненормальная ситуация, так не должно быть. Если Украина заявляет о намерении вернуть свои территории, непонятно, как таким способом она может завоевать сердца и души живущих здесь людей", – отметил наблюдатель.

Ковалик добавил, что не опасается неминуемых негативных для него последствий со стороны властей США за посещение региона, который Вашингтоном не признает российским.
По его словам, до этого он несколько раз был на Донбассе, за что лишился профессорской должности в университете. Кроме того, каждый раз, когда специалист возвращается из подобных поездок, его допрашивает контрразведка США.

"Это для меня не ново. Но здесь пишется история, и поэтому я предпочитаю находиться именно здесь. Я хочу быть, как Джон Рид – американский писатель, который освещал события революции в России и был похоронен у Кремлевской стены", – пояснил свою позицию Ковалик.

Татьяна Томилина - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента РоссииХерсонская областьНовостиОбществоГеническНовые регионы РоссииВыборыМеждународные наблюдатели
 
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