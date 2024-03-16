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Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T21:56
2024-03-16T21:56
2024-03-16T21:56
выборы президента россии
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общество
геническ
новые регионы россии
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Голосование на выборах президента России в Херсонской области проходит прозрачно и демократично, а обстрелы избирательных участков в регионе со стороны ВСУ должны быть решительно осуждены мировым сообществом. Об этом РИА Новости Крым заявил электоральный эксперт из США, юрист Дениель Ковалик, наблюдающий за ходом голосования на Херсонщине.Ковалик также осудил удары украинских вооруженных формирований по избирательным участкам в Херсонской области.Ковалик добавил, что не опасается неминуемых негативных для него последствий со стороны властей США за посещение региона, который Вашингтоном не признает российским.По его словам, до этого он несколько раз был на Донбассе, за что лишился профессорской должности в университете. Кроме того, каждый раз, когда специалист возвращается из подобных поездок, его допрашивает контрразведка США.
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херсонская область, новости, общество, геническ, новые регионы россии, выборы, международные наблюдатели
Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
Наблюдатель из США назвал выборы президента России на Херсонщине свободными и прозрачными