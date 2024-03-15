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На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/na-khersonschine-startovalo-trekhdnevnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-1135675341.html
На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ
На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 15.03.2024
На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ
В 8:00 по мск стартовало основное голосование на выборах президента России в Херсонской области. В регионе открылся 61 избирательный участок, передает... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:24
2024-03-15T08:24
выборы президента россии
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
херсонская область
выборы
геническ
общество
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. В 8:00 по мск стартовало основное голосование на выборах президента России в Херсонской области. В регионе открылся 61 избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости Крым.Для Херсонской области, как и для трех других новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта будет работать 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени. Как отметили в Избирательной комиссии региона, несмотря на все провокации и угрозы в адрес членов участковых избирательных комиссий и избирателей со стороны украинских боевиков, Избирком принимает все меры для того, чтобы голосование прошло в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности, без нарушений и жалоб со стороны граждан и наблюдателей. Контроль за избирательным процессом будет осуществляться согласно установленным процедурам и нормам российского законодательства о выборах. На всех избирательных участках присутствуют общественные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и партий, а также международные эксперты, которые будут следить за законностью и прозрачностью проведения выборов. Ранее с 27 февраля по 3 марта в 14 муниципальных округах Херсонской области состоялось досрочное голосование. В нем приняли участие жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, военнослужащие ВС РФ, а также жители труднодоступных сел и поселков.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-startovali-vybory-prezidenta-rossii-1135663573.html
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новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, выборы, геническ, общество
На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ

В Херсонской области открылся 61 избирательный участок на выборах президента России

08:24 15.03.2024
 
© РИА Новости КрымИзбирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ) - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. В 8:00 по мск стартовало основное голосование на выборах президента России в Херсонской области. В регионе открылся 61 избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Для Херсонской области, как и для трех других новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта будет работать 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.
Для удобства избирателей применяется целый ряд механизмов: "Мобильный избиратель", голосование на дому и придомовых территориях. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут проголосовать на дому. Для слабовидящих избирателей в единые дни голосования на всех участках находятся специальные трафареты.
Как отметили в Избирательной комиссии региона, несмотря на все провокации и угрозы в адрес членов участковых избирательных комиссий и избирателей со стороны украинских боевиков, Избирком принимает все меры для того, чтобы голосование прошло в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности, без нарушений и жалоб со стороны граждан и наблюдателей. Контроль за избирательным процессом будет осуществляться согласно установленным процедурам и нормам российского законодательства о выборах.
© РИА Новости КрымИзбирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
1 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИностранные наблюдатели на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
2 из 5
Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИзбирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
3 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИзбирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
4 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИзбирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
5 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
1 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
2 из 5
Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
3 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
4 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
5 из 5
Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
© РИА Новости Крым
На всех избирательных участках присутствуют общественные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и партий, а также международные эксперты, которые будут следить за законностью и прозрачностью проведения выборов.
Ранее с 27 февраля по 3 марта в 14 муниципальных округах Херсонской области состоялось досрочное голосование. В нем приняли участие жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, военнослужащие ВС РФ, а также жители труднодоступных сел и поселков.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
08:00Выборы президента России
В Крыму стартовали выборы президента России
 
Выборы президента РоссииНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымХерсонская областьВыборыГеническОбщество
 
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