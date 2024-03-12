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В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран

В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран

Международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана будут работать в Крыму на выборах президента России 15-17 марта. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T12:10

2024-03-12T12:10

2024-03-12T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана будут работать в Крыму на выборах президента России 15-17 марта. Об этом сообщил член Общественной палаты республики, замглавы регионального общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Владимир Узунов.По его словам, международных наблюдателей интересуют алгоритм работы участковых комиссий, созданные для избирателей Крыма возможности проголосовать на президентских выборах, в том числе такой механизм как дистанционное электронное голосование.Как отметил международный наблюдатель из Мальдив Ибрахим Мохамед Хоодх, общественный штаб в Крыму очень хорошо подготовлен к выборам президента.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.Подготовка к выборам президента в КрымуПо состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель.На территории республики будут работать 1165 участковых избирательных комиссий (УИК), из них 35 разместят в местах временного пребывания избирателей. 1130 участков будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также будут задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Особое внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования.Для проведения голосования в республике Типография "Таврида" изготовила 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоялась 6 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосоватьВ ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистовОбщественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, крым, новости крыма, международные наблюдатели, владимир узунов, общество, общественная палата крыма