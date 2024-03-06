https://crimea.ria.ru/20240306/v-tsik-nazvali-kolichestvo-akkreditovannykh-na-vybory-prezidenta-zhurnalistov-1135467267.html

В ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистов

В ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистов - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистов

Более тысячи представителей средств массовой информации аккредитованы на выборы президента России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T19:45

2024-03-06T19:45

2024-03-06T20:12

выборы

выборы президента россии

центральная избирательная комиссия россии (цик)

элла памфилова

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Более тысячи представителей средств массовой информации аккредитованы на выборы президента России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе марафона "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.По ее словам, предстоящие выборы главы государства могут стать "важнейшим политическим событием во всей новейшей истории страны"."Сейчас Россия проходит такой важный период, когда одновременно идут очень сложные процессы: процессы очищения, процессы оздоровления, процессы укрепления и развития. У нас выхода нет. Мы должны все делать и сразу. Нас загнали в такую ситуацию", - констатировала Памфилова.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование. Проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов, в том числе Республики Крым и Севастополя.Подготовка к выборам президента в КрымуПо состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель.На территории республики будут работать 1165 участковых избирательных комиссий (УИК), из них 35 разместят в местах временного пребывания избирателей. 1130 участков будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также будут задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Особое внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования.Для проведения голосования в республике "Издательство и типография "Таврида" изготовила 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоялась 6 марта.По состоянию на конец февраля Избирательная комиссия Крыма приняла более 76 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заявление на участие в ДЭГ можно подать на портале Госуслуги до 11 марта включительно. Для включения в список избирателей по месту нахождения ("Мобильный избиратель") можно также подать до 11 марта на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или территориальных избирательных комиссиях.Помимо традиционной формы голосования непосредственно на избирательных участках и на дому, в Крыму на выборах главы государства будет применяться ДЭГ, голосование на придомовых территориях и голосование групп избирателей в тех населенных пунктах, где нет помещений для голосования.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президентаДокументы для голосования на выборах президента России: список"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, сми, политика, общество, новости