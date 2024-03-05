https://crimea.ria.ru/20240305/dokumenty-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-rossii-spisok-1135416326.html

Документы для голосования на выборах президента России: список

Документы для голосования на выборах президента России: список - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Документы для голосования на выборах президента России: список

Основной документ для голосования на выборах президента Российской Федерации – паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T11:24

2024-03-05T11:24

2024-03-05T11:24

центральная избирательная комиссия россии (цик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Основной документ для голосования на выборах президента Российской Федерации – паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности. Список таких документов опубликовала Центральная избирательная комиссия.Избиратели, которые находятся за границей, могут проголосовать по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту, а также предъявить свидетельство на возвращение в Россию (в случае утраты иных документов оно удостоверяет личность и наличие российского гражданства).Что касается регионов, на территории которых введено военное положение, то для их жителей, по информации ЦИК, может быть установлен перечень дополнительных документов для голосования по месту жительства. В частности, это может быть паспорт Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, паспорт или ID-карта гражданина Украины, удостоверения личности, военные билеты военнослужащих ДНР и ЛНР, а также иные документы, удостоверяющие личность, выданные уполномоченными органами.Выборы президента РФ продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель".Досрочное голосование стартовало на территории Запорожской области 25 февраля. На территории Херсонской области – 27 февраля. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах. В рамках первого этапа голосование состоялось в Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке. 1 марта к голосованию приступили 79 избирательных участков в семи муниципальных округах Херсонской области: Каланчакском, Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Нижнесерогозском, Скадовском и Чаплынском муниципальных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президентаОнлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяКак пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом

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донецкая народная республика (днр)

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