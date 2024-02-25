https://crimea.ria.ru/20240225/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-nachalos-na-zaporozhe-1135193027.html

Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье

Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T08:48

2024-02-25T08:48

2024-02-25T08:49

галина катющенко

запорожская область

выборы

выборы президента россии

новые регионы россии

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133461331_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b5d745c4e37e7ba8610a5844e27fa54b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

https://crimea.ria.ru/20240216/zakharova-sravnila-izbiratelnye-sistemy-rossii-i-ukrainy-1134978219.html

запорожская область

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина катющенко, запорожская область, выборы, выборы президента россии, новые регионы россии, новости, россия