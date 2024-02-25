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Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T08:48
2024-02-25T08:48
2024-02-25T08:49
галина катющенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
https://crimea.ria.ru/20240216/zakharova-sravnila-izbiratelnye-sistemy-rossii-i-ukrainy-1134978219.html
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галина катющенко, запорожская область, выборы, выборы президента россии, новые регионы россии, новости, россия
Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
Досрочное голосование на президентских выборах стартовало в Запорожской области - ЦИК
08:48 25.02.2024 (обновлено: 08:49 25.02.2024)