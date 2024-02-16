https://crimea.ria.ru/20240216/inostrannye-eksperty-priedut-na-vybory-prezidenta-rf-v-khersonskoy-oblasti-1134990732.html

Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области

Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области

Международные эксперты будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента России в Херсонской области, сообщил первый заместитель губернатора региона... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T10:34

2024-02-16T10:34

2024-02-16T10:48

выборы президента россии

херсонская область

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игорь чагаев

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Международные эксперты будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента России в Херсонской области, сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Чагаев. По словам первого вице-губернатора, в целях личной безопасности экспертов пока не озвучиваются ни имена специалистов, ни страны, из которых они приедут. Вся информация об участии иностранных экспертов в выборах президента будет обнародована непосредственно перед стартом голосования. Также полным ходом идет работа по обеспечению безопасности предстоящего волеизъявления граждан. "В рамках своих полномочий мы вместе с главами муниципальных образований оказываем полное содействие в подготовке помещений под избирательные участки. Также вместе с правоохранительным блоком проводим комплекс мероприятий для того, чтобы голосование было безопасным", - отметил Чагаев. Он также подчеркнул, что для жителей Херсонской области это будут первые выборы президента России, поэтому в регионе планируется проведение праздничных культурных и спортивных мероприятий, посвященных этому историческому событию. "Избирательная комиссия Херсонской области широко проинформировала избирателей о том, что есть возможность всем гражданам РФ, кто не прописан на территории области, получить открепительный талон. Процесс оформления открепительного талона занимает несколько минут", - отметил первый вице-губернатор.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта.По информации председателя избиркома Херсонской области Марины Захаровой, в Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя. Участковые избирательные комиссии уже сформированы.В регионе предприняты все необходимые меры для безопасного голосования на выборах, заверил губернатор Владимир Сальдо. Практически все члены избирательных комиссий обеспечены охраной, избирательные участки также надежно охраняются.Читайте также на РИА Новости Крым:"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиЗахарова сравнила избирательные системы России и УкраиныУтвержден текст бюллетеня на выборах президента России

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости, игорь чагаев, видео, видео, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым