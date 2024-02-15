https://crimea.ria.ru/20240215/skolko-chelovek-pridut-na-vybory-prezidenta-rossii-v-khersonskoy-oblasti-1134973820.html

Сколько человек придут на выборы президента России в Херсонской области

Сколько человек придут на выборы президента России в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Сколько человек придут на выборы президента России в Херсонской области

В Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя, об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала председатель избиркома Херсонской области Марина... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T16:28

2024-02-15T16:28

2024-02-15T17:15

марина захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя, об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова, которая приехала на полуостров, чтобы согласовать пробные образцы напечатанных здесь бюллетеней.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ, среди которых пока нет Херсонской области. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на 100%.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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