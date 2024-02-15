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Выборы в Херсонской области: как обеспечена безопасность голосования

Выборы в Херсонской области: как обеспечена безопасность голосования - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Выборы в Херсонской области: как обеспечена безопасность голосования

В Херсонской области предприняты все необходимые меры для безопасного голосования на выборах президента России. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T07:06

2024-02-15T07:06

2024-02-15T07:27

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области предприняты все необходимые меры для безопасного голосования на выборах президента России. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо."Все меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан, которые придут на избирательные участки, сейчас планомерно внедряются. Работает постоянный оперативный штаб, который занимается подготовкой и организацией избирательного процесса. Практически все члены избирательных комиссий обеспечены охраной, избирательные участки также надежно охраняются – Росгвардия держит этот вопрос на контроле", - сказал Сальдо.По его словам, также прорабатываются меры по противодействию попыткам помешать нормальному волеизъявлению граждан. Противник ничего не сможет сделать, чтобы помешать людям проголосовать на выборах, заверил губернатор.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 по 29 февраля. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиВ Херсонской области назначили даты досрочных выборовШойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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