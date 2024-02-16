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В Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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В Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий
В Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий
В грядущую избирательную кампанию Херсонская область вошла уже с укомплектованным составом участковых комиссий. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T06:04
2024-02-16T06:04
марина захарова
избирком херсонской области
выборы
украина
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В грядущую избирательную кампанию Херсонская область вошла уже с укомплектованным составом участковых комиссий. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.При этом она отметила, что в составах участковых комиссий все же есть некоторые изменения, которые "обусловлены житейскими моментами: кто-то реализовал свое право на сертификат в другом субъекте Российской Федерации и выехал за пределы Херсонской области, поэтому не может занимать такую должность"."В составе наших участковых комиссий есть домохозяйки и пенсионеры, есть и люди из числа муниципальных и государственных служащих, работники бюджетных организаций. Кроме того, комиссии сформированы и с учетом партийного представительства. Каждый из членов комиссии был представлен либо политической партией, либо советом избирателей в рамках того участка, в котором они живут и работают", - рассказала руководитель регионального избиркома.Также ранее председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что в Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233. В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах оно начнется в регионе уже 27 февраля.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ, среди которых пока нет Херсонской области. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта. Марина Захарова отметила, что на данный момент Херсонская область готова к выборам на сто процентов.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в регионе "сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
https://crimea.ria.ru/20240215/skolko-chelovek-pridut-na-vybory-prezidenta-rossii-v-khersonskoy-oblasti-1134973820.html
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марина захарова, избирком херсонской области, выборы, украина, новости, крым, новости крыма
В Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий

Захарова: состав участковых комиссий укомплектован в Херсонской области еще в прошлом году

06:04 16.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В грядущую избирательную кампанию Херсонская область вошла уже с укомплектованным составом участковых комиссий. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.
"Комиссии у нас сформированы в рамках действующего законодательства еще в прошлом году, поскольку комиссии всех уровней формируются сроком на пять лет. Мы вошли в эту кампанию уже с пониманием, каким будет состав наших комиссий", - уточнила Захарова.
При этом она отметила, что в составах участковых комиссий все же есть некоторые изменения, которые "обусловлены житейскими моментами: кто-то реализовал свое право на сертификат в другом субъекте Российской Федерации и выехал за пределы Херсонской области, поэтому не может занимать такую должность".
"В составе наших участковых комиссий есть домохозяйки и пенсионеры, есть и люди из числа муниципальных и государственных служащих, работники бюджетных организаций. Кроме того, комиссии сформированы и с учетом партийного представительства. Каждый из членов комиссии был представлен либо политической партией, либо советом избирателей в рамках того участка, в котором они живут и работают", - рассказала руководитель регионального избиркома.
Также ранее председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что в Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233. В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах оно начнется в регионе уже 27 февраля.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ, среди которых пока нет Херсонской области. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта.
Марина Захарова отметила, что на данный момент Херсонская область готова к выборам на сто процентов.
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в регионе "сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут".
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