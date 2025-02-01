https://crimea.ria.ru/20250201/dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-1-fevralya-1143792139.html

Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля

Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля

В субботу в Крыму погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T00:01

2025-02-01T00:01

2025-02-01T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +3 до +8, днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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