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Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля
Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля
В субботу в Крыму погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T00:01
2025-02-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +3 до +8, днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250131/v-krym-idet-snezhnaya-burya---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1143830104.html
симферополь
севастополь
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля

Погода в Крыму 1 февраля

00:01 01.02.2025
 
© РИА Новости КрымТуман в горах
Туман в горах - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха в субботу ночью +1…+6, на южном побережье до +8; днем +8…+13, в горах +2…+7градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +3 до +8, днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.
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Судак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вчера, 15:33
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
22:45Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию
22:3312 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день
21:51Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12
21:40Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля
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20:32Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму
20:01Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученых
19:48Украина ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году
19:01Куму потушили: в Сочи ликвидировали крупный природный пожар
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