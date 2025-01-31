https://crimea.ria.ru/20250131/v-sevastopole-na-god-zakroyut-ulitsu-admirala-oktyabrskogo--skhemy-obezda-1143832602.html

В Севастополе на год закроют улицу Адмирала Октябрьского – схемы объезда

В Севастополе на год закроют улицу Адмирала Октябрьского – схемы объезда - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В Севастополе на год закроют улицу Адмирала Октябрьского – схемы объезда

В Севастополе 17 февраля начнется капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T18:24

2025-01-31T18:24

2025-01-31T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе 17 февраля начнется капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта, доложил в ходе заседания правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Павел Иено.Для организации объезда будет проложено временное дорожное покрытие на улицах Шмидта и Демидова, отметил он. Проектная документация будет согласована с управлением по охране культурного наследия, поскольку на этих улицах сохранились фрагменты исторической брусчатки.По окончании работ брусчатку вернут на место, при этом она будет уложена не фрагментарно, как было, а с необходимыми дополнениями и реставрацией. Дороги вернут в нормативное состояние."Движение общественного и личного транспорта планируется осуществлять по улице Шмидта от Площади Восставших по улицам Пятая Бастионная, Пирогова, Шварца, Шмидта, Очаковцев и Адмирала Октябрьского, а движение из центральной части города по улице Демидова от остановки Центральный рынок по улицам Партизанская, Новороссийская, Генерала Петрова, Щербака, Демидова и Шестая Бастионная".При этом геометрия улиц и углы поворотов на этих маршрутах не позволяет организовать движение среднего и крупного общественного транспорта.Сейчас через улицу Адмирала Октябрьского проходит 41 маршрут общественного транспорта, за час там проходит около 120 автобусов и троллейбусов. Движение пешеходов в районе ремонта подпорных стен уже перекрыто, указатели с обходными маршрутами установлены, заверил Павел Иено.Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что ремонтные работы на улице Адмирала Октябрьского начнутся через две недели. Он также сообщил об ухудшении состояния подпорной стены на противоположной стороне дороги, в связи с чем с 31 января для пешеходов закрыт проход на период проведения необходимых изысканий.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженВ Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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