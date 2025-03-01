https://crimea.ria.ru/20250301/rosatom-na-zaporozhskoy-aes-proizoshla-rotatsiya-nablyudateley-magate-1144581142.html

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию

Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T20:07

2025-03-01T20:07

2025-03-01T20:28

магатэ

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом".Как отмечает "Росатом", очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", подчеркнула госкорпорация."В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - указывается в сообщении. "Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", - подчеркивает "Росатом".В госкорпорации напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, "что помогает сдерживать безрассудные попытки противника наносить удары по станции".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новости