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Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T20:07
2025-03-01T20:28
магатэ
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом".Как отмечает "Росатом", очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", подчеркнула госкорпорация."В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - указывается в сообщении. "Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", - подчеркивает "Росатом".В госкорпорации напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, "что помогает сдерживать безрассудные попытки противника наносить удары по станции".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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магатэ, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новости
Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию

На Запорожской АЭС произошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

20:07 01.03.2025 (обновлено: 20:28 01.03.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом".
"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Росатом", очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", подчеркнула госкорпорация.
"В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - указывается в сообщении. "Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", - подчеркивает "Росатом".
В госкорпорации напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, "что помогает сдерживать безрассудные попытки противника наносить удары по станции".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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МАГАТЭЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьНовости
 
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