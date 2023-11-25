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Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей

Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей

Власти Севастополя расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T12:23

2023-11-25T12:23

2023-11-25T12:26

ситуация на дорогах крыма

севастополь

евгений горлов

обрушение подпорной стены в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик. Об этом журналистам сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.При этом новый подрядчик должен заступить на объект в ближайшее время. На его плечи ляжет устранение остальных аварийно-опасных участков стены и завершение ремонта в установленные ранее сроки."Опасные участки будем демонтировать в полном объеме, при обрушении открылись те процессы, которые воздействовали на движение стены. Затем продолжим изыскания, чтобы приступить к строительно-монтажным работам и полностью восстановить стену. Самое основное – сделать заключение проектной организации, подрядчик не справился с поставленной задачей, поэтому будем определять нового и в укоренные сроки, используя материалы, которые уже были наработаны, зайдем в экспертизу, получим заключение и незамедлительно приступим", - отметил.Горлов указал, что приступить к работам планируется в январе – начале февраля. При этом дорогу для движения перекрывать не будут.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. Строители должны закончить убирать обломки стены и грунт с проезжей части в течение двух часов.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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