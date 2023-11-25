https://crimea.ria.ru/20231125/v-sevastopole-obrushilas-podpornaya-stena-1133046846.html

В Севастополе рухнула подпорная стена

В Севастополе рухнула подпорная стена - РИА Новости Крым, 25.11.2023

В Севастополе рухнула подпорная стена

В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. Об этом в субботу сообщили в департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T09:37

2023-11-25T09:37

2023-11-25T09:53

севастополь

транспорт

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. Об этом в субботу сообщили в департаменте транспорта.На этой неделе врио замгубернатора города Евгений Горлов сообщал, что стена находится на постоянном контроле - за три месяца мониторинга было зафиксировано отклонение от вертикали на 2-2,5 миллиметра. "Если будет замечена динамика, то будут приняты более серьезные меры для обеспечения безопасности горожан. Дополнительно отмечу, что до конца недели будет смонтировано водоотведение от аварийного участка и продлен участок ограждения для препятствия попадания туда людей. Напомню, что в целях обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов мы ограничили возможность прохода по аварийной части, а также сузили, но в тоже время сохранили, двухстороннее движение транспорта и расставили предупреждающие знаки", - писал он.

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, происшествия, общество, новости крыма