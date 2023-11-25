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В Севастополе рухнула подпорная стена - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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В Севастополе рухнула подпорная стена
В Севастополе рухнула подпорная стена - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Севастополе рухнула подпорная стена
В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. Об этом в субботу сообщили в департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T09:37
2023-11-25T09:53
севастополь
транспорт
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. Об этом в субботу сообщили в департаменте транспорта.На этой неделе врио замгубернатора города Евгений Горлов сообщал, что стена находится на постоянном контроле - за три месяца мониторинга было зафиксировано отклонение от вертикали на 2-2,5 миллиметра. "Если будет замечена динамика, то будут приняты более серьезные меры для обеспечения безопасности горожан. Дополнительно отмечу, что до конца недели будет смонтировано водоотведение от аварийного участка и продлен участок ограждения для препятствия попадания туда людей. Напомню, что в целях обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов мы ограничили возможность прохода по аварийной части, а также сузили, но в тоже время сохранили, двухстороннее движение транспорта и расставили предупреждающие знаки", - писал он.
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севастополь, транспорт, происшествия, общество, новости крыма
В Севастополе рухнула подпорная стена

В Севастополе на дорогу обрушилась подпорная стена

09:37 25.11.2023 (обновлено: 09:53 25.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. Об этом в субботу сообщили в департаменте транспорта.
"Из-за обрушения подпорной стены на участке дороги на площади Восставших возможны нарушения расписания движения общественного транспорта. Просим планировать поездки заранее", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На этой неделе врио замгубернатора города Евгений Горлов сообщал, что стена находится на постоянном контроле - за три месяца мониторинга было зафиксировано отклонение от вертикали на 2-2,5 миллиметра.
"Если будет замечена динамика, то будут приняты более серьезные меры для обеспечения безопасности горожан. Дополнительно отмечу, что до конца недели будет смонтировано водоотведение от аварийного участка и продлен участок ограждения для препятствия попадания туда людей. Напомню, что в целях обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов мы ограничили возможность прохода по аварийной части, а также сузили, но в тоже время сохранили, двухстороннее движение транспорта и расставили предупреждающие знаки", - писал он.
 
СевастопольТранспортПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
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