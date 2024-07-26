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Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T22:59
2024-07-26T22:59
2024-07-26T23:01
ульяновск
ульяновская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Возгорание произошло на третьем этаже многоэтажного жилого дома в Ульяновске в пятницу вечером. С огнем боролись 68 специалистов и 22 единицы техники. Первоначально сообщалось об одном погибшем ребенке, позже стало известно, что на пожаре погибли еще две женщины.В местной гостинице развернут временный пункт размещения для жителей, подготовлен центр социальной реабилитации. С пострадавшими работают психологи.Читайте также на РИА Новости Крым:В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в АпшеронскеВ Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина
ульяновск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ульяновск, ульяновская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости
Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
Причиной пожара в жилом доме Ульяновска предварительно стал самогонный аппарат – МЧС
22:59 26.07.2024 (обновлено: 23:01 26.07.2024)