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Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T22:59
2024-07-26T23:01
ульяновск
ульяновская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Возгорание произошло на третьем этаже многоэтажного жилого дома в Ульяновске в пятницу вечером. С огнем боролись 68 специалистов и 22 единицы техники. Первоначально сообщалось об одном погибшем ребенке, позже стало известно, что на пожаре погибли еще две женщины.В местной гостинице развернут временный пункт размещения для жителей, подготовлен центр социальной реабилитации. С пострадавшими работают психологи.Читайте также на РИА Новости Крым:В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в АпшеронскеВ Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина
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РИА Новости Крым
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ульяновск, ульяновская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости
Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат

Причиной пожара в жилом доме Ульяновска предварительно стал самогонный аппарат – МЧС

22:59 26.07.2024 (обновлено: 23:01 26.07.2024)
 
© МЧС РоссииЛиквидация пожара в многоэтажном доме в Ульяновске
Ликвидация пожара в многоэтажном доме в Ульяновске
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Возгорание произошло на третьем этаже многоэтажного жилого дома в Ульяновске в пятницу вечером. С огнем боролись 68 специалистов и 22 единицы техники. Первоначально сообщалось об одном погибшем ребенке, позже стало известно, что на пожаре погибли еще две женщины.
"МЧС России эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей. Спасены более 25 человек. К сожалению, погибли трое: ребенок и две женщины. Еще трое взрослых госпитализированы. Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", - сообщили спасатели.
В местной гостинице развернут временный пункт размещения для жителей, подготовлен центр социальной реабилитации. С пострадавшими работают психологи.
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УльяновскУльяновская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарПроисшествияНовости
 
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