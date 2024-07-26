https://crimea.ria.ru/20240726/prichinoy-pozhara-v-mnogoetazhke-ulyanovska-mog-stat-samogonnyy-apparat-1139159983.html

Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат

Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат

Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T22:59

2024-07-26T22:59

2024-07-26T23:01

ульяновск

ульяновская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Ульяновске полностью потушен. Предварительной причиной трагедии в МЧС России назвали использование самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Возгорание произошло на третьем этаже многоэтажного жилого дома в Ульяновске в пятницу вечером. С огнем боролись 68 специалистов и 22 единицы техники. Первоначально сообщалось об одном погибшем ребенке, позже стало известно, что на пожаре погибли еще две женщины.В местной гостинице развернут временный пункт размещения для жителей, подготовлен центр социальной реабилитации. С пострадавшими работают психологи.Читайте также на РИА Новости Крым:В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в АпшеронскеВ Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина

ульяновск

ульяновская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, ульяновская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости