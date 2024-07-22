https://crimea.ria.ru/20240722/v-simferopole-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-na-territorii-tts-1139054776.html
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T18:00
2024-07-22T18:00
2024-07-22T18:04
крым
симферополь
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139054659_0:10:1167:666_1920x0_80_0_0_1b804f7d63028fac520824acb6e5675a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения Главка МЧС России Василий Сагайдак.Пожар вспыхнул у здания ТЦ "Лоцман" в понедельник в 15:45. С места происшествия были эвакуированы 70 человек. Локализовать пожар удалось в 16:18.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматорГазовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены троеНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139054659_186:0:1129:707_1920x0_80_0_0_fb71fe719d7b7eb14ce3b1d04f8e92cd.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
Открытое горение на территории торгового центра в Симферополе ликвидировано – МЧС
18:00 22.07.2024 (обновлено: 18:04 22.07.2024)