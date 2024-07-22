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В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T18:00

2024-07-22T18:00

2024-07-22T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения Главка МЧС России Василий Сагайдак.Пожар вспыхнул у здания ТЦ "Лоцман" в понедельник в 15:45. С места происшествия были эвакуированы 70 человек. Локализовать пожар удалось в 16:18.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматорГазовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены троеНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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