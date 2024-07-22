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В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления... РИА Новости Крым, 22.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения Главка МЧС России Василий Сагайдак.Пожар вспыхнул у здания ТЦ "Лоцман" в понедельник в 15:45. С места происшествия были эвакуированы 70 человек. Локализовать пожар удалось в 16:18.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматорГазовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены троеНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина
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крым, симферополь, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

Открытое горение на территории торгового центра в Симферополе ликвидировано – МЧС

18:00 22.07.2024 (обновлено: 18:04 22.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе ликвидировали открытое горение в ТЦ
В Симферополе ликвидировали открытое горение в ТЦ
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения Главка МЧС России Василий Сагайдак.
Пожар вспыхнул у здания ТЦ "Лоцман" в понедельник в 15:45. С места происшествия были эвакуированы 70 человек.
"По прибытию выяснилось, что огнем охвачены картонные коробки на площади в 20 квадратных метров. Существует задымление в здании торгового центра. Погибших и пострадавших нет", - уточнил Сагайдак
Локализовать пожар удалось в 16:18.

"Спасатели ликвидировали открытое горение 17:01. Всего на тушение пожара привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и четыре единицы техники", - добавили в МЧС.

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