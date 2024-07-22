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Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек
Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек
70 человек эвакуированы из-за пожара на территории одного из торговых центров в Симферополе. Об этом сообщили в республиканским Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T16:30
2024-07-22T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 70 человек эвакуированы из-за пожара на территории одного из торговых центров в Симферополе. Об этом сообщили в республиканским Главке МЧС России.Отмечается, что возгорание было локализовано в 16:18.
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симферополь, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек

70 человек эвакуированы из-за пожара на территории торгового центра в Симферополе – МЧС

16:30 22.07.2024 (обновлено: 16:48 22.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 70 человек эвакуированы из-за пожара на территории одного из торговых центров в Симферополе. Об этом сообщили в республиканским Главке МЧС России.
Отмечается, что возгорание было локализовано в 16:18.
"Огонь локализовали на площади 20 квадратных метров. Произошло загорание мусора на территории ТЦ "Лоцман", за пределами здания. Силами администрации были эвакуированы 70 человек", - сказано в сообщении.
© РИА Новости КрымИз ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
Из ТЦ Лоцман в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
1 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИз ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
Из ТЦ Лоцман в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
2 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИз ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
Из ТЦ Лоцман в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
3 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
1 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
2 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
3 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
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