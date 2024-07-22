Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек
70 человек эвакуированы из-за пожара на территории торгового центра в Симферополе – МЧС
16:30 22.07.2024 (обновлено: 16:48 22.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 70 человек эвакуированы из-за пожара на территории одного из торговых центров в Симферополе. Об этом сообщили в республиканским Главке МЧС России.
Отмечается, что возгорание было локализовано в 16:18.
"Огонь локализовали на площади 20 квадратных метров. Произошло загорание мусора на территории ТЦ "Лоцман", за пределами здания. Силами администрации были эвакуированы 70 человек", - сказано в сообщении.
© РИА Новости КрымИз ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
1 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИз ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
2 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИз ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
3 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
1 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
2 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
3 из 3
Из ТЦ "Лоцман" в Симферополе эвакуировали 70 человек из-за горящего мусора
© РИА Новости Крым
20 июля, 19:08Пожары в Крыму и сбой в энергетике: топ новостей недели