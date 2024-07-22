https://crimea.ria.ru/20240722/pozhar-na-territorii-tts-v-simferopole---evakuirovany-70-chelovek-1139051425.html

Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек

Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек

70 человек эвакуированы из-за пожара на территории одного из торговых центров в Симферополе. Об этом сообщили в республиканским Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T16:30

2024-07-22T16:30

2024-07-22T16:48

симферополь

пожар

происшествия

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 70 человек эвакуированы из-за пожара на территории одного из торговых центров в Симферополе. Об этом сообщили в республиканским Главке МЧС России.Отмечается, что возгорание было локализовано в 16:18.

https://crimea.ria.ru/20240720/pozhary-v-krymu-i-sboy-v-energetike-top-novostey-nedeli-1138997014.html

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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