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Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
В Махачкале задержан аниматор развлекательного заведения, где в ночь на 22 июля из-за пожара погибли две посетительницы, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T16:50
2024-07-22T16:50
дагестан
махачкала
происшествия
пожар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Махачкале задержан аниматор развлекательного заведения, где в ночь на 22 июля из-за пожара погибли две посетительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану.По данным следствия, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате в помещении вспыхнул пожар.Как уточнят в СК, кроме погибших девушек, ожоги в квест-комнате также получил еще один местный житель. Сейчас правоохранители устанавливают причастность иных лиц к совершению преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известноРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило токомНесчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дагестан, махачкала, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор

В Махачкале задержан аниматор квест-комнаты после гибели двух девушек на пожаре – Следком

16:50 22.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Махачкале задержан аниматор развлекательного заведения, где в ночь на 22 июля из-за пожара погибли две посетительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану.

"В рамках уголовного дела следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате в помещении вспыхнул пожар.
Как уточнят в СК, кроме погибших девушек, ожоги в квест-комнате также получил еще один местный житель. Сейчас правоохранители устанавливают причастность иных лиц к совершению преступления.
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ДагестанМахачкалаПроисшествияПожарСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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