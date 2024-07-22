https://crimea.ria.ru/20240722/smertelnyy-kvest-v-makhachkale--zaderzhan-18-letiy-animator-1139052347.html

Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор

Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор

В Махачкале задержан аниматор развлекательного заведения, где в ночь на 22 июля из-за пожара погибли две посетительницы, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T16:50

2024-07-22T16:50

2024-07-22T16:50

дагестан

махачкала

происшествия

пожар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Махачкале задержан аниматор развлекательного заведения, где в ночь на 22 июля из-за пожара погибли две посетительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану.По данным следствия, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате в помещении вспыхнул пожар.Как уточнят в СК, кроме погибших девушек, ожоги в квест-комнате также получил еще один местный житель. Сейчас правоохранители устанавливают причастность иных лиц к совершению преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известноРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило токомНесчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины

дагестан

махачкала

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, махачкала, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости