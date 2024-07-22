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Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно

Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно

Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале. Трагедия произошла в ночь на понедельник, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:44

2024-07-22T13:44

2024-07-22T13:44

дагестан

происшествия

пожар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

уголовный кодекс

махачкала

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале. Трагедия произошла в ночь на понедельник, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в СК России по Дагестану.По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса. По данным минздрава Дагестана, что одна из девушек погибла от отравления угарным газом, вторая скончалась в больнице от ожогов всего тела.

дагестан

махачкала

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2024

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дагестан, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс, махачкала