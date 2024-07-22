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Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно
Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно
Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале. Трагедия произошла в ночь на понедельник, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T13:44
2024-07-22T13:44
2024-07-22T13:44
дагестан
происшествия
пожар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале. Трагедия произошла в ночь на понедельник, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в СК России по Дагестану.По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса. По данным минздрава Дагестана, что одна из девушек погибла от отравления угарным газом, вторая скончалась в больнице от ожогов всего тела.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дагестан, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс, махачкала
Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно
По факту гибели двух девушек на пожаре в комнате квестов в Дагестане возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале. Трагедия произошла в ночь на понедельник, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в СК России по Дагестану.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса.
"22 июля 2024 года около двух часов ночи в помещении развлекательного заведения, предоставляющего услуги в формате интеллектуальной игры "Квест", расположенного в подвальном помещении строения по улице Р. Гамзатова, предположительно, в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса произошло возгорание, в результате которого две посетительницы заведения от полученных ожогов скончались", - сказано в сообщении.
По данным минздрава Дагестана, что одна из девушек погибла от отравления угарным газом, вторая скончалась в больнице от ожогов всего тела.
"Обе они были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов (ожоговых хирургов - ред.) одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела – через несколько часов интенсивной терапии", – говорится в сообщении.