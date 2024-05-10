https://crimea.ria.ru/20240510/neschastnyy-sluchay-na-attraktsione-v-eyske-eksperty-analiziruyut-prichiny-1137133232.html

Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины

Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины

Аттракцион в Ейске, где во время катания пострадали трое детей, был старого советского производства. Такие механизмы, не оснащенные системами автоматического... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T08:11

2024-05-10T08:11

2024-05-10T08:11

мнения

радио "спутник в крыму"

аттракционы

игорь родионов

безопасность

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Большинство несчастных случаев на аттракционах происходят из-за старых механизмов – вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов Большинство несчастных случаев на аттракционах происходят из-за старых механизмов – вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Аттракцион в Ейске, где во время катания пострадали трое детей, был старого советского производства. Такие механизмы, не оснащенные системами автоматического выключения, необходимо убрать из парков. Большинство несчастных случаев происходит именно на них, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.Вторая проблема, по мнению Родионова, в том, что очень мало аккредитованных специализированных организаций, которые проверяют аттракционы. Их количество надо расширять, "потому что процедура аккредитации настолько сложная, что этих организаций буквально на пальцах одной руки могу пересчитать", сказал специалист.По словам эксперта, количества аккредитованных организаций не хватает на объемы всего рынка. Это может привести к тому, что проверки будут проходить формально.Кроме того, по мнению Игоря Родионова, необходимо создать единый федеральный орган, который обеспечивал бы контроль за исправностью аттракционов. Сейчас эти функции в большинстве регионов переданы инспекциям Гостехнадзора, сотрудники которого проверяют сельскохозяйственную технику."Это самоходная техника, трактора, конвейеры и так далее. У них это все осталось на контроле, и им добавили еще аттракционы. Для них, конечно, это новое направление, непонятное, и многие инспекции на сегодняшний день даже не приняли саму процедуру таких внутренних проверок, потому что они только это осваивают", – сказал эксперт.Тему безопасности парковых аттракционов стали активно обсуждать после того, как в Ейске Краснодарского края во время катания на аттракционе "Лавица" травмировались трое детей. Проверку по результатам этого инцидента начали в прокуратуре и следственном комитете региона, возбуждено уголовное дело.29 апреля в Туле из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. В результате на высоте оказались заблокированы 16 человек, включая детей. Поскольку сработала автоматическая система выключения, никто из пассажиров не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчикаВ Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено делоОпасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230702/kak-vybrat-bezopasnyy-attraktsion-dlya-rebenka-1129727957.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, аттракционы, игорь родионов, безопасность