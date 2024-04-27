https://crimea.ria.ru/20240427/direktor-akvaparka-v-krymu-poluchil-srok-za-utonuvshego-6-letnego-malchika-1136901810.html

Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика

Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика

Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T08:33

2024-04-27T08:33

2024-04-27T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города.В отношении бывшего директора авквапарка вынесен обвинительный приговор по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).По данным надзорного ведомства, у ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Первую медицинскую помощь работники парка ему не оказали. Реанимировать мальчика удалась только благодаря своевременному прибытию бригады скорой медицинской помощи. В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред, он признан инвалидом.Прокуратура Севастополя выяснила, что директор коммерческой организации не обеспечил безопасность посетителей аквапарка. В развлекательном центре не было необходимого количества спасателей-инструкторов. К исполнению обязанностей операторов горок и бассейнов были допущены несовершеннолетние, которые не прошли инструктаж о навыках оказания первой помощи, правилах поведения и пользования аттракционами, а медработника на рабочем месте не было.Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ. Наказание он должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя.Приговор суда не вступил в законную силу.

https://crimea.ria.ru/20231003/tragediya-s-rebenkom-v-akvaparke-sevastopolya-direktor-idet-pod-sud-1131825901.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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