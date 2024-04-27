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Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T08:33
2024-04-27T08:38
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города.В отношении бывшего директора авквапарка вынесен обвинительный приговор по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).По данным надзорного ведомства, у ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Первую медицинскую помощь работники парка ему не оказали. Реанимировать мальчика удалась только благодаря своевременному прибытию бригады скорой медицинской помощи. В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред, он признан инвалидом.Прокуратура Севастополя выяснила, что директор коммерческой организации не обеспечил безопасность посетителей аквапарка. В развлекательном центре не было необходимого количества спасателей-инструкторов. К исполнению обязанностей операторов горок и бассейнов были допущены несовершеннолетние, которые не прошли инструктаж о навыках оказания первой помощи, правилах поведения и пользования аттракционами, а медработника на рабочем месте не было.Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ. Наказание он должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя.Приговор суда не вступил в законную силу.
https://crimea.ria.ru/20231003/tragediya-s-rebenkom-v-akvaparke-sevastopolya-direktor-idet-pod-sud-1131825901.html
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севастополь, суд, приговор, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым, происшествия
Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика

Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика

08:33 27.04.2024 (обновлено: 08:38 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города.
В отношении бывшего директора авквапарка вынесен обвинительный приговор по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Летом 2022 года 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию плавательного бассейна для взрослых, где в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, у ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Первую медицинскую помощь работники парка ему не оказали. Реанимировать мальчика удалась только благодаря своевременному прибытию бригады скорой медицинской помощи. В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред, он признан инвалидом.
Прокуратура Севастополя выяснила, что директор коммерческой организации не обеспечил безопасность посетителей аквапарка. В развлекательном центре не было необходимого количества спасателей-инструкторов. К исполнению обязанностей операторов горок и бассейнов были допущены несовершеннолетние, которые не прошли инструктаж о навыках оказания первой помощи, правилах поведения и пользования аттракционами, а медработника на рабочем месте не было.
Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ. Наказание он должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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