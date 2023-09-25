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Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму
Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму
Вопрос содержания детских площадок в крымских дворах часто слабо контролируется, чтобы объекты оставались безопасными жильцы должны настаивать на регулярных... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T06:36
2023-09-25T08:24
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вопрос содержания детских площадок в крымских дворах часто слабо контролируется, чтобы объекты оставались безопасными жильцы должны настаивать на регулярных осмотрах игровых комплексов представителями администраций. Такую рекомендацию в пресс-центре РИА Новости Крым дал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора огранизации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук."Каждая детская площадка на дворовой территории должна быть закреплена за ответственным лицом. Жильцы должны знать его имя и телефон. Должен проводиться ежемесячный осмотр общего состояния площадки, ежеквартальный подробный осмотр элементов, полугодовые работы по техническому обслуживанию - замене, смазке элементов", - поясняет Бышук.В настоящий момент, по словам эксперта, в Крыму такого контроля за состоянием площадок нет практически нигде. Во многих случаях совсем еще новые детские комплексы быстро приходят в негодность и даже становятся опасными для детей, хотя это - зона ответственности администраций, если объект уже передан на баланс муниципалитета, или подрядчика - если процедура передачи еще не завершена.Ранее эксперт Баландович указал на опасные элементы детских площадок. Катание на некоторых видах детских горок и качелей может привести к черепно-мозговым и травмам позвоночника. Большинство травм дети получают из-за того, что при установке элементов детских площадок подрядчики плохо закрепляют пружины и другие части конструкций. Читайте также на РИА Новости Крым:Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадкуГде в Симферополе появятся новые детские площадкиКак благоустраивают дворы и скверы в Крыму – "ЖКХ-Контроль"
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96
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дети, безопасность, крым, новости крыма, олег бышук, онф, общество, совет эксперта, городская среда
Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму

Эксперты ОНФ в Крыму призвали следить за безопасностью детских дворовых площадок

06:36 25.09.2023 (обновлено: 08:24 25.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вопрос содержания детских площадок в крымских дворах часто слабо контролируется, чтобы объекты оставались безопасными жильцы должны настаивать на регулярных осмотрах игровых комплексов представителями администраций. Такую рекомендацию в пресс-центре РИА Новости Крым дал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора огранизации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук.
"Каждая детская площадка на дворовой территории должна быть закреплена за ответственным лицом. Жильцы должны знать его имя и телефон. Должен проводиться ежемесячный осмотр общего состояния площадки, ежеквартальный подробный осмотр элементов, полугодовые работы по техническому обслуживанию - замене, смазке элементов", - поясняет Бышук.
В настоящий момент, по словам эксперта, в Крыму такого контроля за состоянием площадок нет практически нигде. Во многих случаях совсем еще новые детские комплексы быстро приходят в негодность и даже становятся опасными для детей, хотя это - зона ответственности администраций, если объект уже передан на баланс муниципалитета, или подрядчика - если процедура передачи еще не завершена.

"В любом случае, чтобы установить ответственных, необходимо сначала обратиться в администрацию. Отправляйте обращение на имя главы администарции или курирующего заместителя. Они точно знают, кто и за какой объект несет ответсвенность. Параллельно сообщается в региональное отделение ОНФ - мы тоже подключемся к решению вопроса", - обещает общественник.

Ранее эксперт Баландович указал на опасные элементы детских площадок. Катание на некоторых видах детских горок и качелей может привести к черепно-мозговым и травмам позвоночника. Большинство травм дети получают из-за того, что при установке элементов детских площадок подрядчики плохо закрепляют пружины и другие части конструкций.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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детиБезопасностьКрымНовости КрымаОлег БышукОНФОбществоСовет экспертаГородская среда
 
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