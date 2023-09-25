https://crimea.ria.ru/20230925/opasnoe-detstvo-kto-otvechaet-za-sostoyanie-igrovykh-ploschadok-v-krymu-1131575690.html

Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму

Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму

Вопрос содержания детских площадок в крымских дворах часто слабо контролируется, чтобы объекты оставались безопасными жильцы должны настаивать на регулярных... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T06:36

2023-09-25T06:36

2023-09-25T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вопрос содержания детских площадок в крымских дворах часто слабо контролируется, чтобы объекты оставались безопасными жильцы должны настаивать на регулярных осмотрах игровых комплексов представителями администраций. Такую рекомендацию в пресс-центре РИА Новости Крым дал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора огранизации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук."Каждая детская площадка на дворовой территории должна быть закреплена за ответственным лицом. Жильцы должны знать его имя и телефон. Должен проводиться ежемесячный осмотр общего состояния площадки, ежеквартальный подробный осмотр элементов, полугодовые работы по техническому обслуживанию - замене, смазке элементов", - поясняет Бышук.В настоящий момент, по словам эксперта, в Крыму такого контроля за состоянием площадок нет практически нигде. Во многих случаях совсем еще новые детские комплексы быстро приходят в негодность и даже становятся опасными для детей, хотя это - зона ответственности администраций, если объект уже передан на баланс муниципалитета, или подрядчика - если процедура передачи еще не завершена.Ранее эксперт Баландович указал на опасные элементы детских площадок. Катание на некоторых видах детских горок и качелей может привести к черепно-мозговым и травмам позвоночника. Большинство травм дети получают из-за того, что при установке элементов детских площадок подрядчики плохо закрепляют пружины и другие части конструкций. Читайте также на РИА Новости Крым:Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадкуГде в Симферополе появятся новые детские площадкиКак благоустраивают дворы и скверы в Крыму – "ЖКХ-Контроль"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, безопасность, крым, новости крыма, олег бышук, онф, общество, совет эксперта, городская среда