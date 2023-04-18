https://crimea.ria.ru/20230418/malysh-upal-s-kacheley-v-evpatorii-prokuratura-proveryaet-detskuyu-ploschadku-1128248901.html

Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку

Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку

В Евпатории на детской площадке 4-летний ребенок получил травмы во время игры. В связи с инцидентом прокуратура Крыма проводит проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T19:09

2023-04-18T19:09

2023-04-18T19:09

прокуратура республики крым

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории на детской площадке 4-летний ребенок получил травмы во время игры. В связи с инцидентом прокуратура Крыма проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Ребенок оказался в больнице.Проверка, организованная прокуратурой Крыма, установила все обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, выяснится, как соблюдались правила безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования детской игровой площадки."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийствоВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейВ Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, евпатория, происшествия, общество, новости, риа новости крым