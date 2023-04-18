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Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
В Евпатории на детской площадке 4-летний ребенок получил травмы во время игры. В связи с инцидентом прокуратура Крыма проводит проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T19:09
2023-04-18T19:09
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евпатория
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории на детской площадке 4-летний ребенок получил травмы во время игры. В связи с инцидентом прокуратура Крыма проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Ребенок оказался в больнице.Проверка, организованная прокуратурой Крыма, установила все обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, выяснится, как соблюдались правила безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования детской игровой площадки."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийствоВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейВ Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, евпатория, происшествия, общество, новости, риа новости крым
Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку

В Евпатории прокуратура проверяет обстоятельства падения 4-летней девочки с качелей

19:09 18.04.2023
 
© xivic-17718239/pixabayКачели
Качели
© xivic-17718239/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории на детской площадке 4-летний ребенок получил травмы во время игры. В связи с инцидентом прокуратура Крыма проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

"К настоящему времени установлено, что 15 апреля текущего года несовершеннолетняя 2019 года рождения получила травму ноги при падении с качелей на игровой площадке, расположенной вблизи парка имени Фрунзе в Евпатории", - говорится в тексте.

Ребенок оказался в больнице.
Проверка, организованная прокуратурой Крыма, установила все обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, выяснится, как соблюдались правила безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования детской игровой площадки.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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Прокуратура Республики КрымЕвпаторияПроисшествияОбществоНовостиРИА Новости Крым
 
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