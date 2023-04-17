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В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту превышения должностных полномочий при выполнении работ по благоустройству Евпатории. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T18:56
2023-04-17T18:56
2023-04-17T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту превышения должностных полномочий при выполнении работ по благоустройству Евпатории. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По информации надзорного ведомства, подрядчиком на основании муниципального контракта, заключенного без проведения конкурса, осуществлялись работы по монтажу элементов оформления иллюминации.В связи с этим прокурор города направил материалы проверки следователям, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.Как уточнили в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю, контракт был заключен в ноябре 2022 года между муниципальным учреждением "Порядок" и индивидуальным предпринимателем. Согласно документации, монтаж элементов оформления иллюминации на сумму почти в 30 млн рублей выполнен и оплачен в полном объеме без проведения проверочных мероприятий со стороны должностных лиц."В рамках следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц, чьи незаконные действия привели к причинению значительного материального ущерба бюджету муниципального образования", - подчеркнули в СК.Ранее Следком завершил расследование уголовного дела в отношении должностного лица бюджетного учреждения "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных средств. В июне 2020 предприятие заключило договор с фирмой-подрядчиком на выполнение капитального ремонта в Севастопольском сквере им. Василия Бузина. Обвиняемый получил от подрядной организации акты сдачи-приемки работ, в которых содержались заведомо ложные сведения. Дело передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииВ Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей
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В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
Следком возбудил дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту превышения должностных полномочий при выполнении работ по благоустройству Евпатории. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По информации надзорного ведомства, подрядчиком на основании муниципального контракта, заключенного без проведения конкурса, осуществлялись работы по монтажу элементов оформления иллюминации.
"По их окончании заказчиком в лице муниципалитета приняты и оплачены в полном объеме указанные работы, стоимость которых, как показала прокурорская проверка, была завышена на 13 млн рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим прокурор города направил материалы проверки следователям, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю, контракт был заключен в ноябре 2022 года между муниципальным учреждением "Порядок" и индивидуальным предпринимателем. Согласно документации, монтаж элементов оформления иллюминации на сумму почти в 30 млн рублей выполнен и оплачен в полном объеме без проведения проверочных мероприятий со стороны должностных лиц.
"В рамках следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц, чьи незаконные действия привели к причинению значительного материального ущерба бюджету муниципального образования", - подчеркнули в СК.
Ранее Следком завершил расследование уголовного дела
в отношении должностного лица бюджетного учреждения "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных средств. В июне 2020 предприятие заключило договор с фирмой-подрядчиком на выполнение капитального ремонта в Севастопольском сквере им. Василия Бузина. Обвиняемый получил от подрядной организации акты сдачи-приемки работ, в которых содержались заведомо ложные сведения. Дело передано в суд.
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