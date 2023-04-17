https://crimea.ria.ru/20230417/v-evpatorii-vozbuzhdeno-delo-o-prevyshenii-polnomochiy--uscherb-13-mln-rubley-1128224753.html

В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей

В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту превышения должностных полномочий при выполнении работ по благоустройству Евпатории. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T18:56

2023-04-17T18:56

2023-04-17T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту превышения должностных полномочий при выполнении работ по благоустройству Евпатории. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По информации надзорного ведомства, подрядчиком на основании муниципального контракта, заключенного без проведения конкурса, осуществлялись работы по монтажу элементов оформления иллюминации.В связи с этим прокурор города направил материалы проверки следователям, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.Как уточнили в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю, контракт был заключен в ноябре 2022 года между муниципальным учреждением "Порядок" и индивидуальным предпринимателем. Согласно документации, монтаж элементов оформления иллюминации на сумму почти в 30 млн рублей выполнен и оплачен в полном объеме без проведения проверочных мероприятий со стороны должностных лиц."В рамках следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц, чьи незаконные действия привели к причинению значительного материального ущерба бюджету муниципального образования", - подчеркнули в СК.Ранее Следком завершил расследование уголовного дела в отношении должностного лица бюджетного учреждения "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных средств. В июне 2020 предприятие заключило договор с фирмой-подрядчиком на выполнение капитального ремонта в Севастопольском сквере им. Василия Бузина. Обвиняемый получил от подрядной организации акты сдачи-приемки работ, в которых содержались заведомо ложные сведения. Дело передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииВ Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230405/v-krymu-zamglavy-sela-zastavlyala-podchinennykh-delitsya-premiyami-1127993988.html

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