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Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату
Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату
Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица ГБУ "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T10:41
2023-04-03T10:41
2023-04-03T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица ГБУ "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных средств.По данным Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю, в июне 2020 г. ГБУ "Парки и скверы" заключило договор с фирмой-подрядчиком на выполнение капитального ремонта в Севастопольском сквере им. Василия Бузина. Обвиняемый получил от подрядной организации акты сдачи-приемки работ, в которых содержались заведомо ложные сведения.Стоимость выполненных лишь на бумаге работ, по оценке экспертов, превысила сумму в 2,1 млн рублей. В частности, по документам в сквере имени Бузина была уложена тротуарная плитка, чего фактически сделано не было.Следствием были предприняты меры по возмещению материального ущерба, а именно наложен арест на автомобиль обвиняемого, сообщает прокуратура Ленинского района г. Севастополя.Обвинительное заключение по делу на данный момент утверждено, материалы переданы в суд. Сотрудник ГБУ "Парки и скверы" обвиняется в служебной халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В качестве наказания статья предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, лишение права занимать руководящие должности, исправительные работы на срок до двух лет либо арест – до шести месяцев.В отношении должностных лиц компании-подрядчика материалы выделены в отдельное производство.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Керчи подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей, которые "потерялись" в процессе обустройства придомовых территорий. По обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями предстанет перед судом должностное лицо Управления капитального строительства администрации Евпатории, допустившее растрату 2 млн рублей. В миллионных убытках обвиняют также начальника управления капстроительства Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублейЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании
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Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату
В Севастополе должностное лицо ГБУ "Парки и скверы" обвиняется в растрате 2 млн рублей
10:41 03.04.2023 (обновлено: 11:03 03.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица ГБУ "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных средств.
По данным Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю, в июне 2020 г. ГБУ "Парки и скверы" заключило договор с фирмой-подрядчиком на выполнение капитального ремонта в Севастопольском сквере им. Василия Бузина. Обвиняемый получил от подрядной организации акты сдачи-приемки работ, в которых содержались заведомо ложные сведения.
"Начальник отдела не выяснил фактические обстоятельства выполнения, принятия и оплаты строительных работ, не привлек специалистов для оценки. Подписав акты, он принял работы, не соответствующие условиям контракта, после чего передал документы для исполнения в бухгалтерию ГБУ "Парки и скверы", - сообщает пресс-служба ведомства.
Стоимость выполненных лишь на бумаге работ, по оценке экспертов, превысила сумму в 2,1 млн рублей. В частности, по документам в сквере имени Бузина была уложена тротуарная плитка, чего фактически сделано не было.
Следствием были предприняты меры по возмещению материального ущерба, а именно наложен арест на автомобиль обвиняемого, сообщает прокуратура Ленинского района г. Севастополя.
Обвинительное заключение по делу на данный момент утверждено, материалы переданы в суд. Сотрудник ГБУ "Парки и скверы" обвиняется в служебной халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В качестве наказания статья предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, лишение права занимать руководящие должности, исправительные работы на срок до двух лет либо арест – до шести месяцев.
В отношении должностных лиц компании-подрядчика материалы выделены в отдельное производство.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Керчи подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей
, которые "потерялись" в процессе обустройства придомовых территорий. По обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями
предстанет перед судом должностное лицо Управления капитального строительства администрации Евпатории, допустившее растрату 2 млн рублей. В миллионных убытках обвиняют также начальника управления капстроительства Феодосии
.
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