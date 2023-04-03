https://crimea.ria.ru/20230403/nachalnika-otdela-parki-i-skvery-v-sevastopole-budut-sudit-za-rastratu-1127940032.html

Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату

Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату

Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица ГБУ "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T10:41

2023-04-03T10:41

2023-04-03T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица ГБУ "Парки и скверы", который обвиняется в растрате 2,1 млн рублей государственных средств.По данным Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю, в июне 2020 г. ГБУ "Парки и скверы" заключило договор с фирмой-подрядчиком на выполнение капитального ремонта в Севастопольском сквере им. Василия Бузина. Обвиняемый получил от подрядной организации акты сдачи-приемки работ, в которых содержались заведомо ложные сведения.Стоимость выполненных лишь на бумаге работ, по оценке экспертов, превысила сумму в 2,1 млн рублей. В частности, по документам в сквере имени Бузина была уложена тротуарная плитка, чего фактически сделано не было.Следствием были предприняты меры по возмещению материального ущерба, а именно наложен арест на автомобиль обвиняемого, сообщает прокуратура Ленинского района г. Севастополя.Обвинительное заключение по делу на данный момент утверждено, материалы переданы в суд. Сотрудник ГБУ "Парки и скверы" обвиняется в служебной халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В качестве наказания статья предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, лишение права занимать руководящие должности, исправительные работы на срок до двух лет либо арест – до шести месяцев.В отношении должностных лиц компании-подрядчика материалы выделены в отдельное производство.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Керчи подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей, которые "потерялись" в процессе обустройства придомовых территорий. По обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями предстанет перед судом должностное лицо Управления капитального строительства администрации Евпатории, допустившее растрату 2 млн рублей. В миллионных убытках обвиняют также начальника управления капстроительства Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублейЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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