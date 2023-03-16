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В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей
В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей
В Симферополе подрядчика обязали выплатить штраф в размере 42 млн рублей за невыполнение обязательств по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T12:03
2023-03-16T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе подрядчика обязали выплатить штраф в размере 42 млн рублей за невыполнение обязательств по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Нарушения выявили сотрудники надзорного ведомства во время проверки исполнения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Было установлено, что департамент городского хозяйства администрации Симферополя заключил контракт обществом с ограниченной ответственностью на выполнение работ, связанных с благоустройством общественных территорий города.По факту выявленного нарушения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).Мировой суд Киевского судебного района назначил виновному юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере почти 42 млн рублей. Постановление вступило в законную силу.Ранее в Севастополе прокуратура оштрафовала на 20 млн рублей подрядную компанию, директор которой дал взятку проректору Севастопольского государственного университета за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницыВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииКоррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура республики крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, симферополь
В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей

В Симферополе подрядчику присудили штраф в размере 42 млн рублей за неисполнение контракта

12:03 16.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗдание прокуратуры Республики Крым
Здание прокуратуры Республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе подрядчика обязали выплатить штраф в размере 42 млн рублей за невыполнение обязательств по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Нарушения выявили сотрудники надзорного ведомства во время проверки исполнения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Было установлено, что департамент городского хозяйства администрации Симферополя заключил контракт обществом с ограниченной ответственностью на выполнение работ, связанных с благоустройством общественных территорий города.
"Исполнитель в установленный срок не исполнил обязательств в части выполнения строительно-монтажных и работ по озеленению территории. В результате департамент городского хозяйства расторг контракт в одностороннем порядке", – сообщили в ведомстве. Сумма неисполненных обязательств составила почти 42 млн рублей.
По факту выявленного нарушения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).
Мировой суд Киевского судебного района назначил виновному юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере почти 42 млн рублей. Постановление вступило в законную силу.
Ранее в Севастополе прокуратура оштрафовала на 20 млн рублей подрядную компанию, директор которой дал взятку проректору Севастопольского государственного университета за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов.
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