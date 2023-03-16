https://crimea.ria.ru/20230316/v-simferopole-neradivogo-podryadchika-oshtrafovali-na-42-mln-rubley-1127577885.html

В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей

В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей

В Симферополе подрядчика обязали выплатить штраф в размере 42 млн рублей за невыполнение обязательств по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T12:03

2023-03-16T12:03

2023-03-16T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе подрядчика обязали выплатить штраф в размере 42 млн рублей за невыполнение обязательств по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Нарушения выявили сотрудники надзорного ведомства во время проверки исполнения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Было установлено, что департамент городского хозяйства администрации Симферополя заключил контракт обществом с ограниченной ответственностью на выполнение работ, связанных с благоустройством общественных территорий города.По факту выявленного нарушения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).Мировой суд Киевского судебного района назначил виновному юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере почти 42 млн рублей. Постановление вступило в законную силу.Ранее в Севастополе прокуратура оштрафовала на 20 млн рублей подрядную компанию, директор которой дал взятку проректору Севастопольского государственного университета за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницыВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииКоррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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