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Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании
Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании
В Севастополе бывший директор управляющей компании и экс-депутат обвинен в получении взятки в размере более чем три миллиона рублей. Он под арестом, а материалы РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T10:33
2023-03-15T10:51
севастополь
прокуратура города севастополя
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закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор управляющей компании и экс-депутат обвинен в получении взятки в размере более чем три миллиона рублей. Он под арестом, а материалы дела в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В получении взятки в виде денег и имущества в особо крупном размере обвиняется бывший гендиректор ООО "Управляющая компания" и экс-депутат Заксобрания Севастополя. В апреле 2022 сообщалось, что силовиками задержан экс-директор "Управляющей компании" и бывший депутат Игорь Валис.По версии следствия, задержанный оказал содействие своему знакомому и от имени компании, директором которой он являлся на тот момент, заключил с его организацией договор на выполнение уборки придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах на длительный срок.Все это было сделано без согласования с Советом директоров управляющей компании, "в связи с чем являлось заведомо незаконным", отметили в прокуратуре.Договор на более чем 94 млн рублей подписали в июне 2019-го. За готовность "содействовать" экс-директора "УК" отблагодарили заранее. Под новый год, в декабре 2018-го, он получил Porsche Cayenne Turbo стоимостью более 2,9 млн рублей.Таким образом, с декабря 2018-го по апрель 2022-го в качестве взятки экс-директор получил имущество и деньги на общую сумму более 3 млн рублей.Расследование провело Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю."По местам жительства и бывшей работы фигуранта уголовного дела были проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также автотранспортные средства. В ходе следствия с целью возмещения причиненного ущерба на банковские счета и недвижимость обвиняемого наложен арест", - уточнили в Крымском Следкоме.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже в Ленинском районном суде. Следствие в отношении взяткодателя продолжается, уточнили в ведомстве.Напомним, ранее, летом 2021 года, решением Ленинского районного суда Валис был признан виновным в растрате бюджета компании "УК" "из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения". Тогда в ходе следствия выяснилось, что он неоднократно оплачивал из кассы предприятия личные штрафы, общая сумма растраты исчислялась почти семью сотнями тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму управляющую компанию обвиняют в мошенничестве на миллион рублейЭкс-главу Госжилнадзора Севастополя будут судить за взяткуКак сменить управляющую компанию – пошаговая инструкция
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Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании

В Севастополе экс-директор управляющей компании обвинен во взятке в особо крупном размере

10:33 15.03.2023 (обновлено: 10:51 15.03.2023)
 
© Скриншот с видео УФСБ РФ по Крыму и СевастополюВ Севастополе экс-директор управляющей компании обвинен в крупной взятке
В Севастополе экс-директор управляющей компании обвинен в крупной взятке
© Скриншот с видео УФСБ РФ по Крыму и Севастополю
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор управляющей компании и экс-депутат обвинен в получении взятки в размере более чем три миллиона рублей. Он под арестом, а материалы дела в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В получении взятки в виде денег и имущества в особо крупном размере обвиняется бывший гендиректор ООО "Управляющая компания" и экс-депутат Заксобрания Севастополя. В апреле 2022 сообщалось, что силовиками задержан экс-директор "Управляющей компании" и бывший депутат Игорь Валис.
По версии следствия, задержанный оказал содействие своему знакомому и от имени компании, директором которой он являлся на тот момент, заключил с его организацией договор на выполнение уборки придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах на длительный срок.
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Все это было сделано без согласования с Советом директоров управляющей компании, "в связи с чем являлось заведомо незаконным", отметили в прокуратуре.
Договор на более чем 94 млн рублей подписали в июне 2019-го. За готовность "содействовать" экс-директора "УК" отблагодарили заранее. Под новый год, в декабре 2018-го, он получил Porsche Cayenne Turbo стоимостью более 2,9 млн рублей.
"Кроме того, в дальнейшем он должен был получить от подрядчика 5% от суммы всех принятых работ. В апреле 2022 года, согласно достигнутой договоренности, на счет обвиняемого переведена часть указанных средств в размере 50 тыс. рублей, после чего он был задержан", – рассказали в прокуратуре.
Таким образом, с декабря 2018-го по апрель 2022-го в качестве взятки экс-директор получил имущество и деньги на общую сумму более 3 млн рублей.
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Расследование провело Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.
"По местам жительства и бывшей работы фигуранта уголовного дела были проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также автотранспортные средства. В ходе следствия с целью возмещения причиненного ущерба на банковские счета и недвижимость обвиняемого наложен арест", - уточнили в Крымском Следкоме.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже в Ленинском районном суде. Следствие в отношении взяткодателя продолжается, уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее, летом 2021 года, решением Ленинского районного суда Валис был признан виновным в растрате бюджета компании "УК" "из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения". Тогда в ходе следствия выяснилось, что он неоднократно оплачивал из кассы предприятия личные штрафы, общая сумма растраты исчислялась почти семью сотнями тысяч рублей.
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