https://crimea.ria.ru/20230315/vzyatka-3-mln-v-sevastopole-osudyat-eks-direktora-upravlyayuschey-kompanii--1127548466.html

Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании

Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании

В Севастополе бывший директор управляющей компании и экс-депутат обвинен в получении взятки в размере более чем три миллиона рублей. Он под арестом, а материалы РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T10:33

2023-03-15T10:33

2023-03-15T10:51

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор управляющей компании и экс-депутат обвинен в получении взятки в размере более чем три миллиона рублей. Он под арестом, а материалы дела в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В получении взятки в виде денег и имущества в особо крупном размере обвиняется бывший гендиректор ООО "Управляющая компания" и экс-депутат Заксобрания Севастополя. В апреле 2022 сообщалось, что силовиками задержан экс-директор "Управляющей компании" и бывший депутат Игорь Валис.По версии следствия, задержанный оказал содействие своему знакомому и от имени компании, директором которой он являлся на тот момент, заключил с его организацией договор на выполнение уборки придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах на длительный срок.Все это было сделано без согласования с Советом директоров управляющей компании, "в связи с чем являлось заведомо незаконным", отметили в прокуратуре.Договор на более чем 94 млн рублей подписали в июне 2019-го. За готовность "содействовать" экс-директора "УК" отблагодарили заранее. Под новый год, в декабре 2018-го, он получил Porsche Cayenne Turbo стоимостью более 2,9 млн рублей.Таким образом, с декабря 2018-го по апрель 2022-го в качестве взятки экс-директор получил имущество и деньги на общую сумму более 3 млн рублей.Расследование провело Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю."По местам жительства и бывшей работы фигуранта уголовного дела были проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также автотранспортные средства. В ходе следствия с целью возмещения причиненного ущерба на банковские счета и недвижимость обвиняемого наложен арест", - уточнили в Крымском Следкоме.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже в Ленинском районном суде. Следствие в отношении взяткодателя продолжается, уточнили в ведомстве.Напомним, ранее, летом 2021 года, решением Ленинского районного суда Валис был признан виновным в растрате бюджета компании "УК" "из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения". Тогда в ходе следствия выяснилось, что он неоднократно оплачивал из кассы предприятия личные штрафы, общая сумма растраты исчислялась почти семью сотнями тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму управляющую компанию обвиняют в мошенничестве на миллион рублейЭкс-главу Госжилнадзора Севастополя будут судить за взяткуКак сменить управляющую компанию – пошаговая инструкция

https://crimea.ria.ru/20230220/v-krymu-zaderzhan-glava-selsoveta-za-dachu-vzyatki-1127098483.html

https://crimea.ria.ru/20230213/vzyatka-i-prevyshenie-polnomochiy-v-sevastopole-budut-sudit-eks-chinovnitsu-1126950382.html

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