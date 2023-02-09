https://crimea.ria.ru/20230209/korruptsionnyy-krym-700-chinovnikov-popalis-na-dolzhnostnykh-prestupleniyakh-1126863323.html
Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
Десятки тысяч фактов нарушения федерального законодательства выявлены прокурорами Крыма и Севастополя за прошлый год. Только по коррупционным делам в судах... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T11:05
2023-02-09T11:05
2023-02-09T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десятки тысяч фактов нарушения федерального законодательства выявлены прокурорами Крыма и Севастополя за прошлый год. Только по коррупционным делам в судах республики – десятки исков, ущерб по которым государству превысил 50 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные РИА Новости Крым прокуратурой РК.Коррупция в Крыму и другие нарушения законаПо информации ведомства, в прошлом году к ответственности за коррупционные правонарушения в Крыму привлечены около 700 должностных лиц. Шестеро уволены в связи с утратой доверия.На сегодняшний день в судах Крыма рассматриваются 25 исков в сфере противодействия коррупции на общую сумму 57,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.За год выявлено более 67 тысяч нарушений федерального законодательства. Возбуждены и расследуются 226 уголовных дел. Двенадцать тысяч лиц – граждан и организаций – привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.Из них 49 дел об административных правонарушениях возбуждено по фактам срыва подрядчиками сроков строительства социально значимых объектов. Сумма штрафов по ним превысила 50 миллионов.Еще 25 уголовных дел возбуждено после передачи прокурорами материалов в органы предварительного расследования по итогам проверок в сфере ЖКХ.Также благодаря прокурорскому вмешательству удалось погасить более 110 млн рублей задолженности по зарплате работникам 49 предприятий Крыма. Еще 430 млн рублей долгов заплачены ИП и компаниям по требованию прокуроров, а 320 ветеранов, пенсионеров и инвалидов получили положенные им льготы, соцвыплаты и компенсации, уточнили в прокуратуре.Девять тысяч нарушений закона и дела в судах СевастополяПрокуратура Севастополя по итогам минувшего года направила в суды 900 исков, по материалам проверок ведомства возбуждено более 60 уголовных дел.Уточняется, что за год прокуратура выявила более 8,7 тысяч нарушений федерального законодательства в городе-герое."Опротестовано свыше 1,2 тыс. незаконных правовых актов... 2,3 тысячи виновных лиц привлечены к дисциплинарной либо административной ответственности", – уточнили в ведомстве.Только после вмешательства прокуроров на некоторых предприятиях Севастополя выплатили более 16 млн рублей долга по зарплате сотрудникам и погасили почти 220 млн рублей задолженности перед теми бизнесменами, которые выполнили работы по госконтрактам, но не получили расчет.Кроме того, прокуратуре удалось добиться, чтобы город предоставил жилье или сертификаты на его покупку детям, оставшимся без попечения родителей, и сиротам – свое право на них смогли реализовать более 70 человек. Более 80 земельных участков для строительства домов получили севастопольцы из льготных категорий, из них 72 достались многодетным семьям.Ранее в декабре, подводя итоги борьбы с коррупцией в городе за год, в прокуратуре Севастополя сообщили о выявлении свыше 650 коррупционных нарушений, к ответственности привлекли сотни лиц, более 20 из них – осудили. Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега В Севастополе "потеряли" бюджетные деньги на зарплаты в "Союзпечати" Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии
https://crimea.ria.ru/20211209/neprikasaemykh-net-top-korruptsionnykh-del-kryma-v-2021-godu-1121688889.html
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новости крыма, крым, севастополь, прокуратура города севастополя, закон и право, общество
Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
Прокуроры Крыма и Севастополя выявили тысячи коррупционных преступлений в 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
Десятки тысяч фактов нарушения федерального законодательства выявлены прокурорами Крыма и Севастополя за прошлый год. Только по коррупционным делам в судах республики – десятки исков, ущерб по которым государству превысил 50 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные РИА Новости Крым
прокуратурой РК.
Коррупция в Крыму и другие нарушения закона
По информации ведомства, в прошлом году к ответственности за коррупционные правонарушения в Крыму привлечены около 700 должностных лиц. Шестеро уволены в связи с утратой доверия.
"Прокурорского вмешательства потребовали нарушения при реализации национальных проектов, факты хищений бюджетных средств при приемке невыполненных работ, несоблюдения условий контрактов, а также сроков их исполнения, в том числе с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, осуществления ненадлежащего контроля со стороны заказчиков", – рассказали в прокуратуре республики.
На сегодняшний день в судах Крыма рассматриваются 25 исков в сфере противодействия коррупции на общую сумму 57,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.
За год выявлено более 67 тысяч нарушений федерального законодательства. Возбуждены и расследуются 226 уголовных дел. Двенадцать тысяч лиц – граждан и организаций – привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Из них 49 дел об административных правонарушениях возбуждено по фактам срыва подрядчиками сроков строительства социально значимых объектов. Сумма штрафов по ним превысила 50 миллионов.
Еще 25 уголовных дел возбуждено после передачи прокурорами материалов в органы предварительного расследования по итогам проверок в сфере ЖКХ.
Также благодаря прокурорскому вмешательству удалось погасить более 110 млн рублей задолженности по зарплате работникам 49 предприятий Крыма. Еще 430 млн рублей долгов заплачены ИП и компаниям по требованию прокуроров, а 320 ветеранов, пенсионеров и инвалидов получили положенные им льготы, соцвыплаты и компенсации, уточнили в прокуратуре.
Девять тысяч нарушений закона и дела в судах Севастополя
Прокуратура Севастополя по итогам минувшего года направила в суды 900 исков, по материалам проверок ведомства возбуждено более 60 уголовных дел.
"С целью защиты прав граждан, законных интересов общества и государства в суды направлено 900 исков и заявлений на сумму 151,9 млн рублей", – сообщил прокурор города Максим Жук на заседания итоговой коллегии.
Уточняется, что за год прокуратура выявила более 8,7 тысяч нарушений федерального законодательства в городе-герое.
"Опротестовано свыше 1,2 тыс. незаконных правовых актов... 2,3 тысячи виновных лиц привлечены к дисциплинарной либо административной ответственности", – уточнили в ведомстве.
Только после вмешательства прокуроров на некоторых предприятиях Севастополя выплатили более 16 млн рублей долга по зарплате сотрудникам и погасили почти 220 млн рублей задолженности перед теми бизнесменами, которые выполнили работы по госконтрактам, но не получили расчет.
Кроме того, прокуратуре удалось добиться, чтобы город предоставил жилье или сертификаты на его покупку детям, оставшимся без попечения родителей, и сиротам – свое право на них смогли реализовать более 70 человек. Более 80 земельных участков для строительства домов получили севастопольцы из льготных категорий, из них 72 достались многодетным семьям.
Ранее в декабре, подводя итоги борьбы с коррупцией в городе за год, в прокуратуре Севастополя сообщили о выявлении свыше 650 коррупционных нарушений,
к ответственности привлекли сотни лиц, более 20 из них – осудили.
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