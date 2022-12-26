https://crimea.ria.ru/20221226/prokuratura-zapretila-privatizirovat-detsad-v-feodosii-1126138556.html

Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии

Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии

Прокуратура отменила приватизацию здания бывшего детского сада в феодосийском поселке Приморский, который местные власти хотели продать за 3,9 млн рублей. Как... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T12:45

2022-12-26T12:45

2022-12-26T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Прокуратура отменила приватизацию здания бывшего детского сада в феодосийском поселке Приморский, который местные власти хотели продать за 3,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Феодосии, объект исключен из прогнозного плана приватизации на следующий год.Ранее Власти Феодосии выставили на электронный аукцион здание бывшего детского сада с прилегающим к нему участком земли в 10 тысяч квадратов, в Приморском по улице Гагарина, 11-А. Начальная цена расположенного у моря объекта составила 3,9 млн рублей. С первого раза покупатель не нашелся, однако в феодосийской мэрии заявили о намерении повторно вывести объект на торги в следующем году. Как сообщили в прокуратуре, трехлетний прогнозный план приватизации муниципального имущества, согласно которому, в частности, приватизации подлежит бывший детский сад в Приморском, феодосийские депутаты должны были принять на очередной сессии городского совета. Однако прокурорская проверка показала, что здание, которое длительное время не использовалось по назначению, несколько лет назад было признано экспертами опасным, поэтому подлежит сносу:На этом основании объект исключен из плана приватизации городского имущества. Прокуратура города продолжает проверку, по ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть гектара за 6 млн: в Алуште продают недостроенный пионерлагерьСто тридцать соток у моря, недорого: в Крыму продают брошенный санаторийКак добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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