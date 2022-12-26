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Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии
Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии
Прокуратура отменила приватизацию здания бывшего детского сада в феодосийском поселке Приморский, который местные власти хотели продать за 3,9 млн рублей. Как... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T12:45
2022-12-26T12:45
2022-12-26T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Прокуратура отменила приватизацию здания бывшего детского сада в феодосийском поселке Приморский, который местные власти хотели продать за 3,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Феодосии, объект исключен из прогнозного плана приватизации на следующий год.Ранее Власти Феодосии выставили на электронный аукцион здание бывшего детского сада с прилегающим к нему участком земли в 10 тысяч квадратов, в Приморском по улице Гагарина, 11-А. Начальная цена расположенного у моря объекта составила 3,9 млн рублей. С первого раза покупатель не нашелся, однако в феодосийской мэрии заявили о намерении повторно вывести объект на торги в следующем году. Как сообщили в прокуратуре, трехлетний прогнозный план приватизации муниципального имущества, согласно которому, в частности, приватизации подлежит бывший детский сад в Приморском, феодосийские депутаты должны были принять на очередной сессии городского совета. Однако прокурорская проверка показала, что здание, которое длительное время не использовалось по назначению, несколько лет назад было признано экспертами опасным, поэтому подлежит сносу:На этом основании объект исключен из плана приватизации городского имущества. Прокуратура города продолжает проверку, по ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть гектара за 6 млн: в Алуште продают недостроенный пионерлагерьСто тридцать соток у моря, недорого: в Крыму продают брошенный санаторийКак добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки
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Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии
Прокуратура отменила приватизацию здания бывшего детского сада в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Прокуратура отменила приватизацию здания бывшего детского сада в феодосийском поселке Приморский, который местные власти хотели продать за 3,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Феодосии, объект исключен из прогнозного плана приватизации на следующий год.
Ранее Власти Феодосии выставили на электронный аукцион
здание бывшего детского сада с прилегающим к нему участком земли в 10 тысяч квадратов, в Приморском по улице Гагарина, 11-А. Начальная цена расположенного у моря объекта составила 3,9 млн рублей. С первого раза покупатель не нашелся, однако в феодосийской мэрии заявили о намерении повторно вывести объект на торги в следующем году.
Как сообщили в прокуратуре, трехлетний прогнозный план приватизации муниципального имущества, согласно которому, в частности, приватизации подлежит бывший детский сад в Приморском, феодосийские депутаты должны были принять на очередной сессии городского совета. Однако прокурорская проверка показала, что здание, которое длительное время не использовалось по назначению, несколько лет назад было признано экспертами опасным, поэтому подлежит сносу:
"В ходе реконструкции здания в 2018 году, согласно экспертному заключению, были обнаружены недостатки при проектировании, которые не обеспечивали безопасную эксплуатацию здания и ввод объекта в эксплуатацию, в связи с чем работы по реконструкции последнего были прекращены. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации данный объект капитального строительства должен быть признан аварийным и подлежащим сносу", — пояснили в надзорном ведомстве.
На этом основании объект исключен из плана приватизации городского имущества. Прокуратура города продолжает проверку, по ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города.
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