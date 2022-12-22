https://crimea.ria.ru/20221222/feodosiyskie-vlasti-prodayut-detskiy-sad-s-zemley-u-morya-za-4-mln-1126085161.html

Феодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн

Феодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Феодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн

Власти Феодосии ищут покупателя на здание бывшего детского сада с прилегающим к нему участком земли. Расположенный у моря объект был выставлен на электронный... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T17:56

2022-12-22T17:56

2022-12-22T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Власти Феодосии ищут покупателя на здание бывшего детского сада с прилегающим к нему участком земли. Расположенный у моря объект был выставлен на электронный аукцион с начальной ценой 3,9 млн рублей, свидетельствуют данные площадки РСТ-Тендер.Земля у моря не дорогоПо данным ресурса, речь идет о капитальном здании бывшего дошкольного учреждения, площадью 2,4 тыс. квадратных метров, в феодосийском поселке Приморское, по адресу Гагарина,11-а. В соответствии с кадастровой картой, площадь участка по указанному адресу составляет 10 тысяч квадратных метров. Объект 1985 года постройки желающим предлагают приобрести за 3,9 млн вместе с прилегающей территорией, ограничений и обременений по нему нет. К этому времени подача заявок на аукцион окончена. Лишний садикКак пояснили РИА Новости Крым в администрации Феодосии, ранее бывший сад попал в программу реконструкции по Федеральной целевой программе. На этапе проекта выяснилось, что фундамент здания авариен, поэтому реконструкция невозможна. В этой связи родилось новое решение: построить рядом новый сад, а старый - продать.Решение о продаже здания вместе с землей феодосийские чиновники объясняют нормативами: "Объект капитального строительства приватизируется вместе с участком земли".Покупателя продолжат искатьКак уточняют в администрации города, к этому времени покупателей на объект не нашлось."Это здание выставляли на торги с условием сохранения профиля - там должен быть социальный объект. К сожалению, заявок не подано, поэтому торги признаны не состоявшимися", - констатируют чиновники.При этом феодосийские власти не теряют надежды продать объект и включили его в план приватизации на следующий год.Ранее в Приморском за 4,49 миллиона рублей продали земельный участок в 69 соток с недостроенным корпусом санатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть гектара за 6 млн: в Алуште продают недостроенный пионерлагерьСто тридцать соток у моря, недорого: в Крыму продают брошенный санаторийВ карьер: судьба еще одного детского лагеря в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221208/umirayuschee-nasledie-chto-s-drevney-bashney-konstantina-v-feodosii-1125747074.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

новости крыма, крым, феодосия, приморское, детский сад, приватизация, реализация фцп в крыму и севастополе