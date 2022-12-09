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Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год

Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год

Прокуратура Севастополя за минувший год выявила свыше 650 коррупционных нарушений, к ответственности привлечены сотни лиц, из них более 20 осуждены. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T14:16

2022-12-09T14:16

2022-12-09T14:16

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя за минувший год выявила свыше 650 коррупционных нарушений, к ответственности привлечены сотни лиц, из них более 20 осуждены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."В ходе прокурорских проверок выявлено свыше 650 нарушений коррупционной направленности. К административной и дисциплинарной ответственности по инициативе прокуроров привлечено более 250 лиц. Осуждены 23 лица. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются три уголовных дела", – сообщили в надзорном ведомстве.Отмечается, что при координирующей роли прокуратуры правоохранительные города за год возбудили 38 уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них половина – по фактам взяточничества.Среди прочего устанавливались факты предоставления должностными лицами недостоверных сведений об имущественном положении – своем, а также своих супругов и детей.Такие факты выявлялись при проверках главном управлении МЧС России по Севастополю, в региональном управлении федерального казначейства, а также ряде департаментов правительства города: внутренней политики, городского хозяйства. Попали в этот список и представители органов местного самоуправления, госучреждений образования, здравоохранения и культуры.Вопрос о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, ставился в городских судах на общую сумму 19,5 млн рублей, уточнили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере – СК >> В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене >> Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине >>

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, закон и право, севастополь, крым, новости, новости крыма