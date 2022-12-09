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Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год
Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год
Прокуратура Севастополя за минувший год выявила свыше 650 коррупционных нарушений, к ответственности привлечены сотни лиц, из них более 20 осуждены. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T14:16
2022-12-09T14:16
2022-12-09T14:16
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя за минувший год выявила свыше 650 коррупционных нарушений, к ответственности привлечены сотни лиц, из них более 20 осуждены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."В ходе прокурорских проверок выявлено свыше 650 нарушений коррупционной направленности. К административной и дисциплинарной ответственности по инициативе прокуроров привлечено более 250 лиц. Осуждены 23 лица. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются три уголовных дела", – сообщили в надзорном ведомстве.Отмечается, что при координирующей роли прокуратуры правоохранительные города за год возбудили 38 уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них половина – по фактам взяточничества.Среди прочего устанавливались факты предоставления должностными лицами недостоверных сведений об имущественном положении – своем, а также своих супругов и детей.Такие факты выявлялись при проверках главном управлении МЧС России по Севастополю, в региональном управлении федерального казначейства, а также ряде департаментов правительства города: внутренней политики, городского хозяйства. Попали в этот список и представители органов местного самоуправления, госучреждений образования, здравоохранения и культуры.Вопрос о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, ставился в городских судах на общую сумму 19,5 млн рублей, уточнили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере – СК >> В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене >> Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине >>
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прокуратура города севастополя, закон и право, севастополь, крым, новости, новости крыма
Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год
Прокуратура Севастополя: за год выявлено более 650 коррупционных нарушений
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя за минувший год выявила свыше 650 коррупционных нарушений, к ответственности привлечены сотни лиц, из них более 20 осуждены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"В ходе прокурорских проверок выявлено свыше 650 нарушений коррупционной направленности. К административной и дисциплинарной ответственности по инициативе прокуроров привлечено более 250 лиц. Осуждены 23 лица. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются три уголовных дела", – сообщили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что при координирующей роли прокуратуры правоохранительные города за год возбудили 38 уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них половина – по фактам взяточничества.
Среди прочего устанавливались факты предоставления должностными лицами недостоверных сведений об имущественном положении – своем, а также своих супругов и детей.
Такие факты выявлялись при проверках главном управлении МЧС России по Севастополю, в региональном управлении федерального казначейства, а также ряде департаментов правительства города: внутренней политики, городского хозяйства. Попали в этот список и представители органов местного самоуправления, госучреждений образования, здравоохранения и культуры.
"В общей сложности по мерам прокурорского реагирования за совершение указанных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 125 лиц, замещающих муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы", – уточнили в прокуратуре.
Вопрос о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, ставился в городских судах на общую сумму 19,5 млн рублей, уточнили в прокуратуре.
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