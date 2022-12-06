https://crimea.ria.ru/20221206/v-rossii-predlagayut-priravnyat-korruptsiyu-vo-vremya-svo-k-gosizmene-1125723603.html

В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене

В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене - РИА Новости Крым, 06.12.2022

В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене

Коррупционные преступления во время специальной военной операции необходимо приравнять к государственной измене и ужесточить за них наказание. Такое мнение на... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T18:19

2022-12-06T18:19

2022-12-06T18:19

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Коррупционные преступления во время специальной военной операции необходимо приравнять к государственной измене и ужесточить за них наказание. Такое мнение на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" выразил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов."Коррупционер продолжает зарабатывать. Это вдвойне измена родине в сегодняшних условиях. Почему для военнослужащих за госизмену самое жесткое наказание, а для чиновника – нет? У нас есть ряд служб, которые подписывают контракты, дают присягу, а потом воруют. Последствия мы видим в ходе СВО, когда у наших ребят нет нормального материально-технического обеспечения. Кончено, будем добиваться ужесточения законодательства", - заявил глава профильного комитета.По мнению Кабанова, коррупционные преступления необходимо расследовать в рамках 210-й стати УК РФ "организация преступного сообщества или участие в нем": "В этой статье есть конфискация и ответственность вплоть до пожизненного заключения", - пояснил председатель НАК.А вот дифференцировать ответственность по размеру взятки эксперт считает неуместным: "Взятку нельзя оценить крупной или мелкой. Помните историю во Внуково, когда две террористки-смертницы прошли на два борта самолетов, которые летели в Сочи. Каждая заплатила за проход без досмотра 1,5 тыс. рублей. Это цена четырехсот человеческих жизней. Поэтому взятка всегда опасна и здесь не может быть гуманности, как в случае с изменой Родине", - убежден Кабанов.При этом, по его данным, сегодня коррупционных преступлений в России становится меньше. Отчасти это связано с цифровизацией: "Раньше за какую-то справку с вас могли потребовать взятку, а сейчас можно заказать документ через "Госуслуги", - поясняет руководитель антикоррупционного комитета.

https://crimea.ria.ru/20221126/korruptsionnyy-internatsional-kto-nazhivaetsya-na-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1125543806.html

https://crimea.ria.ru/20220405/eks-nachalnika-otdela-yaltinskogo-umvd-sudyat-za-korruptsiyu-1122854506.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мнения