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В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене
В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене - РИА Новости Крым, 06.12.2022
В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене
Коррупционные преступления во время специальной военной операции необходимо приравнять к государственной измене и ужесточить за них наказание. Такое мнение на... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T18:19
2022-12-06T18:19
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Коррупционные преступления во время специальной военной операции необходимо приравнять к государственной измене и ужесточить за них наказание. Такое мнение на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" выразил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов."Коррупционер продолжает зарабатывать. Это вдвойне измена родине в сегодняшних условиях. Почему для военнослужащих за госизмену самое жесткое наказание, а для чиновника – нет? У нас есть ряд служб, которые подписывают контракты, дают присягу, а потом воруют. Последствия мы видим в ходе СВО, когда у наших ребят нет нормального материально-технического обеспечения. Кончено, будем добиваться ужесточения законодательства", - заявил глава профильного комитета.По мнению Кабанова, коррупционные преступления необходимо расследовать в рамках 210-й стати УК РФ "организация преступного сообщества или участие в нем": "В этой статье есть конфискация и ответственность вплоть до пожизненного заключения", - пояснил председатель НАК.А вот дифференцировать ответственность по размеру взятки эксперт считает неуместным: "Взятку нельзя оценить крупной или мелкой. Помните историю во Внуково, когда две террористки-смертницы прошли на два борта самолетов, которые летели в Сочи. Каждая заплатила за проход без досмотра 1,5 тыс. рублей. Это цена четырехсот человеческих жизней. Поэтому взятка всегда опасна и здесь не может быть гуманности, как в случае с изменой Родине", - убежден Кабанов.При этом, по его данным, сегодня коррупционных преступлений в России становится меньше. Отчасти это связано с цифровизацией: "Раньше за какую-то справку с вас могли потребовать взятку, а сейчас можно заказать документ через "Госуслуги", - поясняет руководитель антикоррупционного комитета.
https://crimea.ria.ru/20221126/korruptsionnyy-internatsional-kto-nazhivaetsya-na-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1125543806.html
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общество, мнения
В России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене

Глава НАК Кабанов предложил приравнять коррупцию во время СВО к государственной измене

18:19 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Коррупционные преступления во время специальной военной операции необходимо приравнять к государственной измене и ужесточить за них наказание. Такое мнение на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" выразил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
"Коррупционер продолжает зарабатывать. Это вдвойне измена родине в сегодняшних условиях. Почему для военнослужащих за госизмену самое жесткое наказание, а для чиновника – нет? У нас есть ряд служб, которые подписывают контракты, дают присягу, а потом воруют. Последствия мы видим в ходе СВО, когда у наших ребят нет нормального материально-технического обеспечения. Кончено, будем добиваться ужесточения законодательства", - заявил глава профильного комитета.
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По мнению Кабанова, коррупционные преступления необходимо расследовать в рамках 210-й стати УК РФ "организация преступного сообщества или участие в нем": "В этой статье есть конфискация и ответственность вплоть до пожизненного заключения", - пояснил председатель НАК.
А вот дифференцировать ответственность по размеру взятки эксперт считает неуместным: "Взятку нельзя оценить крупной или мелкой. Помните историю во Внуково, когда две террористки-смертницы прошли на два борта самолетов, которые летели в Сочи. Каждая заплатила за проход без досмотра 1,5 тыс. рублей. Это цена четырехсот человеческих жизней. Поэтому взятка всегда опасна и здесь не может быть гуманности, как в случае с изменой Родине", - убежден Кабанов.
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При этом, по его данным, сегодня коррупционных преступлений в России становится меньше. Отчасти это связано с цифровизацией: "Раньше за какую-то справку с вас могли потребовать взятку, а сейчас можно заказать документ через "Госуслуги", - поясняет руководитель антикоррупционного комитета.
 
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