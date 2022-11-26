https://crimea.ria.ru/20221126/korruptsionnyy-internatsional-kto-nazhivaetsya-na-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1125543806.html
Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине
Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине
Реальные объемы выделяемой Киеву финансовой помощи больше, чем объявляется официально, часть средств разворовывается чиновниками и генералитетом в США, Европе и РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T03:42
2022-11-26T03:42
2022-11-26T03:42
радио "спутник в крыму"
украина
сша
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Реальные объемы выделяемой Киеву финансовой помощи больше, чем объявляется официально, часть средств разворовывается чиновниками и генералитетом в США, Европе и на самой Украине, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.Ранее польское издание Myśl Polska сообщила, что средства, которые должны были быть направлены на поддержку украинской экономики, были разворованы. В частности, 50 млн долларов от Вашингтона украинский президент Владимир Зеленский потратил на недвижимость в Швейцарии для родственников и друзей, отмечается в публикации. В Евросоюзе также заметили, что 90% отправляемой финансовой и материальной помощи "буквально исчезают при невыясненных обстоятельствах в неизвестных направлениях"."Реальных масштабов финансирования мы, конечно, не знаем, но есть серьезные основания считать, что реальный объем направленных на Украину денег значительно больше, то есть существует "черная касса" и значительная часть этих денег разворовывается. При этом коррупция существует на всех этапах. Полагаю, здесь существует определенный "коррупционный интернационал", в который входят США Европа и Украина", - сказал Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению политолога, большую часть этих денег присваивают американские чиновники и генералы, которые четко отработали эту схему в период оккупации Афганистана."Десять с лишним лет американский ВПК наживался на оккупации Афганистана, теперь это сменилось коррупцией на Украине. Это очень удобная схема, и если бы Украины не было, ее надо было придумать, чтобы красть из американского бюджета огромные деньги под видом помощи какой-то стране", – считает эксперт.Шаповалов прогнозирует, что тема воровства выделяемых Украине денег остро станет в Конгрессе США в контексте политической борьбы между демократами и республиканцами, а также будет вызывать все большее возмущение населения европейских стран, которое на себе чувствует рост цен, снижение доходов и инфляцию.
https://crimea.ria.ru/20221109/ssha-kontroliruyut-lish-desyatuyu-chast-oruzhiya-postavlyaemogo-kievu--mid-1125301029.html
https://crimea.ria.ru/20221112/ekspert-sokraschenie-voennoy-pomoschi-ukraine--obschaya-tendentsiya-1125338501.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, сша, в мире, мнения
Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине
Эксперт: значительная часть выделяемых Киеву денег разворовывается в США, Европе и Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Реальные объемы выделяемой Киеву финансовой помощи больше, чем объявляется официально, часть средств разворовывается чиновниками и генералитетом в США, Европе и на самой Украине, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Ранее польское издание Myśl Polska сообщила, что средства, которые должны были быть направлены на поддержку украинской экономики, были разворованы. В частности, 50 млн долларов от Вашингтона украинский президент Владимир Зеленский потратил на недвижимость в Швейцарии для родственников и друзей, отмечается в публикации. В Евросоюзе также заметили, что 90% отправляемой финансовой и материальной помощи "буквально исчезают при невыясненных обстоятельствах в неизвестных направлениях".
"Реальных масштабов финансирования мы, конечно, не знаем, но есть серьезные основания считать, что реальный объем направленных на Украину денег значительно больше, то есть существует "черная касса" и значительная часть этих денег разворовывается. При этом коррупция существует на всех этапах. Полагаю, здесь существует определенный "коррупционный интернационал", в который входят США Европа и Украина", - сказал Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению политолога, большую часть этих денег присваивают американские чиновники и генералы, которые четко отработали эту схему в период оккупации Афганистана.
"Десять с лишним лет американский ВПК наживался на оккупации Афганистана, теперь это сменилось коррупцией на Украине. Это очень удобная схема, и если бы Украины не было, ее надо было придумать, чтобы красть из американского бюджета огромные деньги под видом помощи какой-то стране", – считает эксперт.
Шаповалов прогнозирует, что тема воровства выделяемых Украине денег остро станет в Конгрессе США в контексте политической борьбы между демократами и республиканцами, а также будет вызывать все большее возмущение населения европейских стран, которое на себе чувствует рост цен, снижение доходов и инфляцию.