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В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК
В России в этом году выросло число уголовных дел о коррупции в оборонной сфере, принятых судами. Всего по этой категории к ответственности привлечены 60... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T09:31
2022-12-08T09:31
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
армия и флот
закон и право
россия
госзакупки
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В России в этом году выросло число уголовных дел о коррупции в оборонной сфере, принятых судами. Всего по этой категории к ответственности привлечены 60 должностных лиц. Такую статистику озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ &gt;&gt;По данным председателя СК РФ, с начала года суды приняли более 8,7 тыс. дел о коррупции, что на 10 процентов больше прошлогоднего показателя.Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять коррупцию во время СВО к государственной измене.
https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, армия и флот, закон и право, россия, госзакупки, коррупция
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК

Бастрыкин: 60 должностных лиц привлечены за коррупцию в оборонке в этом году

09:31 08.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В России в этом году выросло число уголовных дел о коррупции в оборонной сфере, принятых судами. Всего по этой категории к ответственности привлечены 60 должностных лиц. Такую статистику озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ >>

"По материалам, собранным следователями, привлечены к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

По данным председателя СК РФ, с начала года суды приняли более 8,7 тыс. дел о коррупции, что на 10 процентов больше прошлогоднего показателя.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять коррупцию во время СВО к государственной измене.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинАрмия и флотЗакон и правоРоссияГосзакупкиКоррупция
 
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