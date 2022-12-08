https://crimea.ria.ru/20221208/v-rossii-vyroslo-chislo-korruptsionnykh-prestupleniy-v-oboronnoy-sfere---sk-1125746063.html
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК
В России в этом году выросло число уголовных дел о коррупции в оборонной сфере, принятых судами. Всего по этой категории к ответственности привлечены 60... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T09:31
2022-12-08T09:31
2022-12-08T09:31
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
армия и флот
закон и право
россия
госзакупки
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В России в этом году выросло число уголовных дел о коррупции в оборонной сфере, принятых судами. Всего по этой категории к ответственности привлечены 60 должностных лиц. Такую статистику озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ >>По данным председателя СК РФ, с начала года суды приняли более 8,7 тыс. дел о коррупции, что на 10 процентов больше прошлогоднего показателя.Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять коррупцию во время СВО к государственной измене.
https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, армия и флот, закон и право, россия, госзакупки, коррупция
В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК
Бастрыкин: 60 должностных лиц привлечены за коррупцию в оборонке в этом году