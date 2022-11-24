https://crimea.ria.ru/20221124/putin-prizval-skoordinirovat-rabotu-po-snabzheniyu-vs-rf-1125533183.html

Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ

Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ

Необходимо наладить скоординированную, тесную работу армии и предприятий ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом на совещании с членами... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T19:42

2022-11-24T19:42

2022-11-24T19:43

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Необходимо наладить скоординированную, тесную работу армии и предприятий ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ заявил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что Координационный совет был запущен, чтобы кардинально улучшить качество взаимодействия и темпы работы министерств, ведомств и предприятий по выполнению гособоронзаказа по снабжению СВО.Необходимо также посмотреть, "всего ли хватает вооруженным силам, нужны целевые задания со сроками поставок", подчеркнул глава государства.Президент отметил, что осведомлен о сотрудничестве представителей конструкторских бюро, научных организаций и оборонных предприятий с теми, кто использует их продукцию. При этом такое сотрудничество должно развиваться."Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимыми темпами и своевременно вносить коррективы в большую совместную работу", – резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20221110/putin-poruchil-obnovit-normativy-obespechennosti-armii-1125307117.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, армия и флот