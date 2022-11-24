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Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ
Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ
Необходимо наладить скоординированную, тесную работу армии и предприятий ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом на совещании с членами... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T19:42
2022-11-24T19:43
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Необходимо наладить скоординированную, тесную работу армии и предприятий ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ заявил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что Координационный совет был запущен, чтобы кардинально улучшить качество взаимодействия и темпы работы министерств, ведомств и предприятий по выполнению гособоронзаказа по снабжению СВО.Необходимо также посмотреть, "всего ли хватает вооруженным силам, нужны целевые задания со сроками поставок", подчеркнул глава государства.Президент отметил, что осведомлен о сотрудничестве представителей конструкторских бюро, научных организаций и оборонных предприятий с теми, кто использует их продукцию. При этом такое сотрудничество должно развиваться."Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимыми темпами и своевременно вносить коррективы в большую совместную работу", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20221110/putin-poruchil-obnovit-normativy-obespechennosti-armii-1125307117.html
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владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, армия и флот
Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ

Путин: необходимо наладить скоординированную работу по обеспечению ВС РФ

19:42 24.11.2022 (обновлено: 19:43 24.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения
Боеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Необходимо наладить скоординированную, тесную работу армии и предприятий ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Координационный совет был запущен, чтобы кардинально улучшить качество взаимодействия и темпы работы министерств, ведомств и предприятий по выполнению гособоронзаказа по снабжению СВО.
"Нет необходимости вводить экстраординарные меры, но наладить четкую, качественную и хорошо скоординированную работу нужно", – сказал Путин.
Необходимо также посмотреть, "всего ли хватает вооруженным силам, нужны целевые задания со сроками поставок", подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что осведомлен о сотрудничестве представителей конструкторских бюро, научных организаций и оборонных предприятий с теми, кто использует их продукцию. При этом такое сотрудничество должно развиваться.
"Подчеркну, нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику", - акцентировал Путин.
"Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимыми темпами и своевременно вносить коррективы в большую совместную работу", – резюмировал он.
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