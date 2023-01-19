https://crimea.ria.ru/20230119/prokuratura-sevastopolya-dobivaetsya-zapreta-stroitelstva-v-bukhte-omega-1126467463.html

Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега

Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега

Прокуратура Севастополя через суд добивается запрета незаконного строительства, начатого в районе бухты Круглой бизнесменами из гостиничной сферы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T09:45

2023-01-19T09:45

2023-01-19T09:45

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя через суд добивается запрета незаконного строительства, начатого в районе бухты Круглой бизнесменами из гостиничной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Проверку законности использования земельного участка в бухте Круглой (Омега) в Севастополе сотрудники прокуратуры провели по сведениям из СМИ и обращений местных депутатов. Выяснилось, что строительство здесь действительно ведется незаконно – без необходимой документации.Вид разрешенного использования этой земли, площадью 800 кв. метров, – "для строительства и обслуживания торгового комплекса".По данным прокуратуры, в 2019 году компания получила все права и обязанности в отношении данного участка от прежнего арендатора, который заключал договор с Департаментом по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) несколькими месяцами ранее и на 9 лет.С учетом выявленных нарушений, районная прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете компании осуществлять строительство до получения необходимой документации.С декабря иск находится на рассмотрении Гагаринского районного суда Севастополя. При этом ходатайство прокуратуры о приостановке строительных работ уже удовлетворено судом.Кроме того, стало известно, что гражданин, производившее работы в нарушение судебного акта, привлечен к административной ответственности, ему вынесен штраф. Также возбуждено дело об административном правонарушении в связи с проведением капитального строительства без разрешения. Материалы дела направлены в Севгосстройнадзор.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках

https://crimea.ria.ru/20230114/sledkom-razbiraetsya-s-samovolnoy-zastroykoy-zdaniy-na-territorii-yalty-1126394557.html

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2023

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прокуратура города севастополя, крым, новости крыма, севастополь, городская среда