Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230119/prokuratura-sevastopolya-dobivaetsya-zapreta-stroitelstva-v-bukhte-omega-1126467463.html
Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега
Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега
Прокуратура Севастополя через суд добивается запрета незаконного строительства, начатого в районе бухты Круглой бизнесменами из гостиничной сферы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T09:45
2023-01-19T09:45
прокуратура города севастополя
крым
новости крыма
севастополь
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111833/92/1118339294_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_112382d9a1e22d68dfffa8d7ee2b549e.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя через суд добивается запрета незаконного строительства, начатого в районе бухты Круглой бизнесменами из гостиничной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Проверку законности использования земельного участка в бухте Круглой (Омега) в Севастополе сотрудники прокуратуры провели по сведениям из СМИ и обращений местных депутатов. Выяснилось, что строительство здесь действительно ведется незаконно – без необходимой документации.Вид разрешенного использования этой земли, площадью 800 кв. метров, – "для строительства и обслуживания торгового комплекса".По данным прокуратуры, в 2019 году компания получила все права и обязанности в отношении данного участка от прежнего арендатора, который заключал договор с Департаментом по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) несколькими месяцами ранее и на 9 лет.С учетом выявленных нарушений, районная прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете компании осуществлять строительство до получения необходимой документации.С декабря иск находится на рассмотрении Гагаринского районного суда Севастополя. При этом ходатайство прокуратуры о приостановке строительных работ уже удовлетворено судом.Кроме того, стало известно, что гражданин, производившее работы в нарушение судебного акта, привлечен к административной ответственности, ему вынесен штраф. Также возбуждено дело об административном правонарушении в связи с проведением капитального строительства без разрешения. Материалы дела направлены в Севгосстройнадзор.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
https://crimea.ria.ru/20230114/sledkom-razbiraetsya-s-samovolnoy-zastroykoy-zdaniy-na-territorii-yalty-1126394557.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111833/92/1118339294_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_85cd5f1721a13f7afb74f1f5657b6c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, крым, новости крыма, севастополь, городская среда
Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега

Прокуратура Севастополя добивается запрета незаконного строительства в бухте Омега

09:45 19.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя через суд добивается запрета незаконного строительства, начатого в районе бухты Круглой бизнесменами из гостиничной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверку законности использования земельного участка в бухте Круглой (Омега) в Севастополе сотрудники прокуратуры провели по сведениям из СМИ и обращений местных депутатов. Выяснилось, что строительство здесь действительно ведется незаконно – без необходимой документации.

"На указанном участке начато возведение объекта капитального строительства. Вместе с тем, сведения о нем не включены в реестр поднадзорных либо неподнадзорных объектов <...>, а разрешение на строительство, предусмотренное Градостроительным кодексом Российской Федерации, застройщиком не получено", – сообщили в прокуратуре.

Вид разрешенного использования этой земли, площадью 800 кв. метров, – "для строительства и обслуживания торгового комплекса".
По данным прокуратуры, в 2019 году компания получила все права и обязанности в отношении данного участка от прежнего арендатора, который заключал договор с Департаментом по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) несколькими месяцами ранее и на 9 лет.
С учетом выявленных нарушений, районная прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете компании осуществлять строительство до получения необходимой документации.
С декабря иск находится на рассмотрении Гагаринского районного суда Севастополя. При этом ходатайство прокуратуры о приостановке строительных работ уже удовлетворено судом.
"Исполнение определения суда с декабря 2022 года контролируется службой судебных приставов", – отметили в прокуратуре.
Кроме того, стало известно, что гражданин, производившее работы в нарушение судебного акта, привлечен к административной ответственности, ему вынесен штраф. Также возбуждено дело об административном правонарушении в связи с проведением капитального строительства без разрешения. Материалы дела направлены в Севгосстройнадзор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей
Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки на территории поселка Ливадия
14 января, 10:06
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
 
Прокуратура города СевастополяКрымНовости КрымаСевастопольГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса
10:14Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
09:59На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января
09:54Преступный бизнес: в Крыму продавец похитила товар на 900 тысяч рублей
09:45Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега
09:20США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
08:51Власти Севастополя выделили 5 млн на спасение "Союзпечати"
08:29Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках"
08:02Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета
07:31В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО
07:02В Крыму ответили на скандальную ситуацию с русским кладбищем во Франции
03:27"Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старину
00:01В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
21:57Главные события и заявления дня: 18 января
21:39Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
21:17Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана
20:58Главные новости Крыма: 18 января
20:36Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников
19:50В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии
Лента новостейМолния