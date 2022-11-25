https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-moshenniki-prisvoili-zemelnye-uchastki-na-10-mln-rubley-1125540165.html

В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей

В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей

Группа крымчан предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T11:39

2022-11-25T11:39

2022-11-25T11:40

крым

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Группа крымчан предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год восемь злоумышленников подделали решения исполкомов различных горсоветов о выделении участков для ведения индивидуального садоводства, жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. После этого обвиняемые при помощи неустановленных должностных лиц подменили хранящиеся в архиве оригиналы документов на подделки.По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. За время расследования были допрошены более 40 свидетелей, проведено 27 обысков.По ходатайству следователя фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе будут судить мошенников, которые похитили более 82 млн рублей под видом долевого строительства.

https://crimea.ria.ru/20221111/sevastopol-lishilsya-zemli-na-4-mln-rubley-iz-za-podloga-v-pravitelstve-1125337418.html

https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-moshenniki-sluchayno-popalis-na--prisvoenii-chuzhogo-zhilya-1125136047.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский следком