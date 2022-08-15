https://crimea.ria.ru/20220815/zhitel-sevastopolya-zarabotal-bolee-85-mln-rubley-na-obmanutykh-dolschikakh-1124168353.html

Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках

Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках

Обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов предъявлено 42-летнему жителю Севастополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T14:35

2022-08-15T14:35

2022-08-15T14:35

севастополь

закон и право

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов предъявлено 42-летнему жителю Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Установлено, что обвиняемый организовал фиктивное предприятие по строительству жилых домов – разместил объявления в интернете и наружную рекламу в городе, арендовал четыре офиса и нанял работников, которые не знали о преступном замысле своего работодателя.После аферист начал подыскивать жертв. Так под предлогом продажи квартир в строящихся домах он похитил более 8,5 миллиона рублей у девяти жителей Севастополя и Крыма."Для успешной реализации преступной схемы аферист подыскал три земельных участка, заключил с их владельцами фиктивные договоры купли-продажи и аренды, чтобы в последующем использовать их для обмана своих клиентов", – пояснили в ведомстве.Потерпевшие не подозревали застройщика в обмане, заключали с ним договоры и платили ему деньги за приобретаемое жилье. Обвиняемый, в свою очередь, присваивал деньги дольщиков и тратил на личные нужды и расходы "предприятия".В настоящее время имущество обвиняемого на общую сумму свыше 24 миллионов рублей арестовано. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд.Ранее Прокуратура Севастополя выявила факт незаконной передачи земель города в одном из СНТ.

https://crimea.ria.ru/20220809/net-bumag--net-kvartiry-chem-grozit-uterya-dokumentov-na-zhile-1124102727.html

севастополь

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севастополь, закон и право, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)