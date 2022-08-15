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Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
Обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов предъявлено 42-летнему жителю Севастополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T14:35
2022-08-15T14:35
севастополь
закон и право
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов предъявлено 42-летнему жителю Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Установлено, что обвиняемый организовал фиктивное предприятие по строительству жилых домов – разместил объявления в интернете и наружную рекламу в городе, арендовал четыре офиса и нанял работников, которые не знали о преступном замысле своего работодателя.После аферист начал подыскивать жертв. Так под предлогом продажи квартир в строящихся домах он похитил более 8,5 миллиона рублей у девяти жителей Севастополя и Крыма."Для успешной реализации преступной схемы аферист подыскал три земельных участка, заключил с их владельцами фиктивные договоры купли-продажи и аренды, чтобы в последующем использовать их для обмана своих клиентов", – пояснили в ведомстве.Потерпевшие не подозревали застройщика в обмане, заключали с ним договоры и платили ему деньги за приобретаемое жилье. Обвиняемый, в свою очередь, присваивал деньги дольщиков и тратил на личные нужды и расходы "предприятия".В настоящее время имущество обвиняемого на общую сумму свыше 24 миллионов рублей арестовано. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд.Ранее Прокуратура Севастополя выявила факт незаконной передачи земель города в одном из СНТ.
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севастополь, закон и право, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках

Полиция Севастополя раскрыла многомилионную аферу при строительстве жилых домов

14:35 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов предъявлено 42-летнему жителю Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Установлено, что обвиняемый организовал фиктивное предприятие по строительству жилых домов – разместил объявления в интернете и наружную рекламу в городе, арендовал четыре офиса и нанял работников, которые не знали о преступном замысле своего работодателя.
"Для создания видимости законной деятельности мужчина организовал начальный этап строительства многоквартирных домов, разработку и изготовление эскизных проектов и планов, подыскав для этого подрядные организации и частных лиц, осуществляющих строительные работы", – говорится в сообщении.
После аферист начал подыскивать жертв. Так под предлогом продажи квартир в строящихся домах он похитил более 8,5 миллиона рублей у девяти жителей Севастополя и Крыма.
"Для успешной реализации преступной схемы аферист подыскал три земельных участка, заключил с их владельцами фиктивные договоры купли-продажи и аренды, чтобы в последующем использовать их для обмана своих клиентов", – пояснили в ведомстве.
Потерпевшие не подозревали застройщика в обмане, заключали с ним договоры и платили ему деньги за приобретаемое жилье. Обвиняемый, в свою очередь, присваивал деньги дольщиков и тратил на личные нужды и расходы "предприятия".
В настоящее время имущество обвиняемого на общую сумму свыше 24 миллионов рублей арестовано. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд.
Ранее Прокуратура Севастополя выявила факт незаконной передачи земель города в одном из СНТ.
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