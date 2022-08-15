https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-raskryli-makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-1124165633.html

В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками

В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи городских земель в собственность граждан, в результате чего городу причинен ущерб в размере РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T11:58

2022-08-15T11:58

2022-08-15T11:54

севастополь

общество

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи городских земель в собственность граждан, в результате чего городу причинен ущерб в размере свыше 1,4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Фиктивные документы стали основанием для передачи земли в собственность граждан бесплатно. В ведомстве утверждают, что при этом председателю было достоверно известно, что участки находятся за пределами садового товарищества и относятся к землям города.Причиненный городу ущерб составил свыше 1,4 млн рублей. По решению следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.Расследование уголовного дела остается на контроле прокуратуры.Ранее в Крыму завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника подразделения МУПа, ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.

https://crimea.ria.ru/20211001/kogda-i-pochemu-mogut-otobrat-zemelnyy-uchastok-1121022609.html

севастополь

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севастополь, общество, прокуратура города севастополя