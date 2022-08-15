Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-raskryli-makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-1124165633.html
В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками
В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи городских земель в собственность граждан, в результате чего городу причинен ущерб в размере РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T11:58
2022-08-15T11:54
севастополь
общество
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_d08837439a689b6fcd1e6e97ba0bc3f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи городских земель в собственность граждан, в результате чего городу причинен ущерб в размере свыше 1,4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Фиктивные документы стали основанием для передачи земли в собственность граждан бесплатно. В ведомстве утверждают, что при этом председателю было достоверно известно, что участки находятся за пределами садового товарищества и относятся к землям города.Причиненный городу ущерб составил свыше 1,4 млн рублей. По решению следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.Расследование уголовного дела остается на контроле прокуратуры.Ранее в Крыму завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника подразделения МУПа, ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.
https://crimea.ria.ru/20211001/kogda-i-pochemu-mogut-otobrat-zemelnyy-uchastok-1121022609.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_f22c8a6ff5225e4335b0b96830621c50.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, прокуратура города севастополя
В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками

Прокуратура Севастополя выявила факт незаконной передачи земель города в одном из СНТ

11:58 15.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкДачный поселок. Архивное фото
Дачный поселок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи городских земель в собственность граждан, в результате чего городу причинен ущерб в размере свыше 1,4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
"Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку законности оформления права собственности в отношении земельных участков, принадлежавших городу. Установлено, что председатель садового товарищества изготовил справки о закреплении за гражданами двух земельных участков, которые якобы находятся в границах товарищества", – говорится в сообщении.
Фиктивные документы стали основанием для передачи земли в собственность граждан бесплатно. В ведомстве утверждают, что при этом председателю было достоверно известно, что участки находятся за пределами садового товарищества и относятся к землям города.
Причиненный городу ущерб составил свыше 1,4 млн рублей. По решению следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела остается на контроле прокуратуры.
Ранее в Крыму завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника подразделения МУПа, ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября 2021, 08:22
Когда и почему могут отобрать земельный участок
 
СевастопольОбществоПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой
13:32Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма
13:26Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом
13:17Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами
13:02Под Харьковом уничтожены свыше ста боевиков из Польши и Германии
12:55Препарат для лечения COVID "Мир 19" может выйти на рынок в конце августа
12:46В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора
12:37В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен
12:36Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
12:14Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
11:58В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками
11:49Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
11:46Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку
11:31Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение
11:17Угрожал жене и бил детей: крымчанин предстанет перед судом
10:47COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
10:40Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
10:24В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
10:19Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
10:13Под Саками МЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
Лента новостейМолния