https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-rukovoditel-podrazdeleniya-mupa-prisvoila-550-tys-na-vyvoze-tbo-1123996482.html

В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО

В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО

В Крыму начальника подразделения одного из муниципальных унитарных предприятий обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T14:02

2022-07-29T14:02

2022-07-29T14:02

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму начальника подразделения одного из муниципальных унитарных предприятий обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Следствием установлено, что обвиняемая, занимая руководящую должность в МУП, оформляла фиктивные договоры и акты выполненных работ на вывоз ТКО в период с 2017 по 2019 год. Документы она передавала в бухгалтерию предприятия.Ущерб был частично возмещен в ходе следствия, кроме того, на имущество обвиняемой наложен арест.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее СК возбудил дело в отношении главы одного из МУПов Симферополя за превышение полномочий при заключении договора на оказании юридических услуг.

https://crimea.ria.ru/20220629/v-krymu-direktor-mup-zarabotal-srok-na-detskikh-putevkakh-1123695826.html

https://crimea.ria.ru/20220419/v-krasnoperekopske-byvshego-glavu-mupa-obvinyayut-v-rastrate-1122989909.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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