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В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО
В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО
В Крыму начальника подразделения одного из муниципальных унитарных предприятий обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T14:02
2022-07-29T14:02
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму начальника подразделения одного из муниципальных унитарных предприятий обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Следствием установлено, что обвиняемая, занимая руководящую должность в МУП, оформляла фиктивные договоры и акты выполненных работ на вывоз ТКО в период с 2017 по 2019 год. Документы она передавала в бухгалтерию предприятия.Ущерб был частично возмещен в ходе следствия, кроме того, на имущество обвиняемой наложен арест.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее СК возбудил дело в отношении главы одного из МУПов Симферополя за превышение полномочий при заключении договора на оказании юридических услуг.
https://crimea.ria.ru/20220629/v-krymu-direktor-mup-zarabotal-srok-na-detskikh-putevkakh-1123695826.html
https://crimea.ria.ru/20220419/v-krasnoperekopske-byvshego-glavu-mupa-obvinyayut-v-rastrate-1122989909.html
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news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым
В Крыму руководитель подразделения МУПа присвоила 550 тыс. на вывозе ТБО

В Крыму начальника подразделения МУПа осудят за превышение полномочий и мошенничество

14:02 29.07.2022
 
© Фото: pixabay.comНаручники
Наручники
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму начальника подразделения одного из муниципальных унитарных предприятий обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Следствием установлено, что обвиняемая, занимая руководящую должность в МУП, оформляла фиктивные договоры и акты выполненных работ на вывоз ТКО в период с 2017 по 2019 год. Документы она передавала в бухгалтерию предприятия.
Суд
29 июня, 15:45
В Крыму директор МУП "заработал" срок на детских путевках
"Таким образом женщина похитила денежные средства муниципального унитарного предприятия на сумму более 550 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. При этом ее противоправные действия привели к необоснованному удержанию налогов и отчислению сборов предприятием на сумму более 250 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Ущерб был частично возмещен в ходе следствия, кроме того, на имущество обвиняемой наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 14:08
В Красноперекопске бывшего главу МУПа обвиняют в растрате
Ранее СК возбудил дело в отношении главы одного из МУПов Симферополя за превышение полномочий при заключении договора на оказании юридических услуг.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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