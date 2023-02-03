https://crimea.ria.ru/20230203/v-sevastopole-poteryali-byudzhetnye-dengi-na-zarplaty-v-soyuzpechati-1126762271.html

В Севастополе "потеряли" бюджетные деньги на зарплаты в "Союзпечати"

В Севастополе "потеряли" бюджетные деньги на зарплаты в "Союзпечати" - РИА Новости Крым, 03.02.2023

В Севастополе "потеряли" бюджетные деньги на зарплаты в "Союзпечати"

Средства на погашение задолженностей "Союзпечати", в частности по зарплате, выделены, но до работников не дошли. В причинах задержки разбирались на заседании... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T19:31

2023-02-03T19:31

2023-02-03T19:31

севастополь

общество

экономика

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Средства на погашение задолженностей "Союзпечати", в частности по зарплате, выделены, но до работников не дошли. В причинах задержки разбирались на заседании правительства и определили крайний срок выплат.Долги и искиКредиторская задолженность предприятия накапливалась с 2016 года. Оно пережило несколько судов и подошло к грани банкротства. В конце 2021 губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил принять меры для его спасения. Спустя полгода некоторое имущество организации продали для погашения долгов, общая сумма которых тогда превышала 2,5 млн рублей. На несколько павильонов был наложен арест.Транши из резервного фонда правительства "Союзпечать" получала уже трижды. Два раза в прошлом году – в мае (4,4 млн рублей) и декабре (6,8 млн рублей) – и один раз в уже в 2023 году (5 млн. рублей). Деньги должны были пойти на "оплату задолженностей по оплате труда, налоговые платежи и кредиторскую задолженность".Избавить "Союзпечать" от всех долгов планируется в 2023 году. В управлении информационной политики правительства отмечали, что все будет погашаться "в порядке очередности". Где деньги?По словам начальника управления информационной политики правительства Севастополя Ирины Юхиной, предусмотренные ранее средства выделены, но не выплачены, так как есть определенные нюансы, связанные с самой процедурой. "Те средства, которые поступали из "Союзпечати" и которые были, их приставы списывали, поэтому суммы в динамике нужно было уточнить и получить живые печати, без которых казначейство документы не принимает... Мы сегодня у судебных приставов забрали все документы. И они уже должны быть в департаменте финансов. Соглашения готовы и после доведения лимитов сразу отправляем на финансирование", – сказала Юхина. Новые порученияГубернатор поручил ускорить работу и выплатить зарплаты сотрудникам "Союзпечати" к началу следующей недели."Мы средства выделили, чтобы долги по заработной плате погасить. Два месяца – много уже... В таких вопросах надо более оперативно работать... Надо в ближайшие дни зарплату людям заплатить, в крайнем случае – в понедельник", – поручил он.В управлении информационной политики заверили, что работа на финальном этапе "и в ближайшие дни деньги начнут доходить до получателей".Читайте также на РИА Новости Крым: Власти Севастополя выделили 5 млн на спасение "Союзпечати"Крым национализирует имущество 12 украинских банковВ Крыму директора фирмы-банкрота осудили за миллионные махинации

https://crimea.ria.ru/20230131/rost-posobiy-i-dlinnye-vykhodnye-novoe-v-zakonakh-s-fevralya-1126679223.html

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севастополь, общество, экономика, михаил развожаев, правительство севастополя, новости крыма, крым