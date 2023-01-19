https://crimea.ria.ru/20230119/vlasti-sevastopolya-vydelili-5-mln-na-spasenie-soyuzpechati--1126465342.html

Власти Севастополя выделили 5 млн на спасение "Союзпечати"

Власти Севастополя выделили 5 млн на спасение "Союзпечати" - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Власти Севастополя выделили 5 млн на спасение "Союзпечати"

Очередной транш в размере пяти миллионов рублей из резервного фонда правительства Севастополя направят на погашение задолженностей государственного унитарного... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-19T08:51

2023-01-19T08:51

2023-01-18T21:57

севастополь

экономика

михаил развожаев

новости крыма

правительство севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Очередной транш в размере пяти миллионов рублей из резервного фонда правительства Севастополя направят на погашение задолженностей государственного унитарного предприятия "Агентство "Союзпечать", имущество которого весной прошлого года обещали распродать за долги. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Еще 5 млн рублейПо словам начальника управления информационной политики Севастополя Ирины Юхиной, в ближайшее время деньги, выделенные в декабре прошлого года, будут направлены кредиторам, а новые средства необходимы для стабилизации предприятия.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в наступившем году "Союзпечать" благодаря поддержке должна покрыть все задолженности и начать работать."В этом году надо закрыть все задолженности, чтобы с чистого листа предприятие, при определенной оптимизации, продолжило работу", – сказал Развожаев.История вопроса"Союзпечать" вошла в список из девяти государственных унитарных предприятий, которые правительство Севастополя решило приватизировать, предварительно преобразовав в хозяйственные общества, в 2017 году. Предприятие успело пережить несколько судебных тяжб, прежде чем подошло к грани банкротства. В конце 2021 года губернатор обещал принять меры для спасения "Союзпечати".В апреле 2022 года стало известно, что имущество предприятия распродадут для погашения долгов, общая сумма которых по состоянию на апрель превысила 2,5 млн рублей. В ходе проверки имущественного положения должника-предприятия выявлено недвижимое имущество: киоски, находящееся в собственности. На три павильона был наложен арест.В мае "Агентство "Союзпечать" получило из резервного фонда правительства Севастополя 4,4 миллиона рублей на погашение задолженностей по коммунальным платежам и на зарплату сотрудникам.В декабре 2022 года власти выделили еще 6,8 млн рублей на погашение долгов перед кредиторами. В управлении информационной политики правительства Севастополя тогда заявили, что задолженность предприятия по всем исполнительным производствам будет погашена "в порядке очередности".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директора фирмы-банкрота осудили за миллионные махинации В Госдуме оценили мечты Украины вернуть имущество СССР Медведев не исключил национализацию активов ушедших из России компаний

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экономика, михаил развожаев, новости крыма, правительство севастополя