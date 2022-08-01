https://crimea.ria.ru/20220801/v-gosdume-otsenili-mechty-ukrainy-vernut-imuschestvo-sssr-1124027504.html

В Госдуме оценили мечты Украины вернуть имущество СССР

В Госдуме оценили мечты Украины вернуть имущество СССР - РИА Новости Крым, 01.08.2022

В Госдуме оценили мечты Украины вернуть имущество СССР

Украина не впервые демонстрирует заинтересованность имуществом бывшего СССР и сейчас получила дополнительные обоснования из-за санкций, поэтому "ходит вокруг,... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T17:51

2022-08-01T17:51

2022-08-01T18:02

задержание украинского шпиона в симферополе

российская федерация (россия, рф)

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Украина не впервые демонстрирует заинтересованность имуществом бывшего СССР и сейчас получила дополнительные обоснования из-за санкций, поэтому "ходит вокруг, клацая зубами". Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев "требует от России вернуть хотя бы треть" имущества бывшего СССР, находящегося за границей, в частности, "помещения, которые находятся в Британии"."Они как в фильме "Свадьба в Малиновке": "мое —это мое, и твое — это тоже мое". Это линия, которой они придерживаются упорно на протяжении всех лет самостоятельности Украины. На основе таких представлений о справедливости они и действуют", — считает депутат.Политик напомнил, что у стран бывшего СССР был выбор: принять участие в выплате долгов и претендовать на какую-то долю в золотом запасе, алмазном фонде и недвижимости за рубежом, или отдать долги России.Он также подчеркнул, что сейчас Украина нашла для себя новые поводы возобновить разговоры на эту тему."Сейчас у них есть дополнительные основания для мыслетворчества в этом направлении. Есть замороженные в результате санкций российские активы, и вокруг них ходят, клацая зубами, и ищут предлоги для того, чтобы ими поживиться. Почему не вспомнить про некие эфемерные претензии Украины на зарубежную собственность, чтобы на этом основании изобретать поводы для конфискации российских активов? Не просто для их заморозки, а именно для их конфискации", — пояснил депутат.Затулин подчеркнул, что реакция мирового сообщества на такие заявления Украины разная, но есть те, кто понимают последствия такой "конфискации"."На Западе есть часть тех, кто считает что это неприемлемо, что это воровство. И это воровство бумерангом ударит по самому Западу, по структурам и банкам, заставит сбежать капиталы из этих банков. Но есть политики, которые настаивают, что все возможно", — констатировал он.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил что требование Украины вернуть ей "хотя бы треть" зарубежного имущества СССР можно расценить как банкротство киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20220728/raspad-ukrainy-neizbezhen--ekspert-1123987665.html

https://crimea.ria.ru/20220728/na-ukraine-nachalas-rasprodazha-strany--deputat-rady-1123988036.html

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

задержание украинского шпиона в симферополе, российская федерация (россия, рф), политика, мнения