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Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР
Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР
Требование Украины вернуть ей "хотя бы треть" зарубежного имущества СССР можно расценить как банкротство киевского режима, которому уже пора уйти, заявил... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T12:56
2022-08-01T12:56
вячеслав володин
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Требование Украины вернуть ей "хотя бы треть" зарубежного имущества СССР можно расценить как банкротство киевского режима, которому уже пора уйти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев "требует от России вернуть хотя бы треть" имущества бывшего СССР, находящегося за границей, в частности, "помещения, которые находятся в Британии".По словам спикера Госдумы, прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза."Огромная сумма по состоянию на 1994 год – 110 млрд долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", – отметил он.Володин также напомнил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от Российской Федерации материальную поддержку для братского народа Украины в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов.
https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html
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вячеслав володин, мнения, политика, украина
Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР

Володин: требование Киева вернуть зарубежное имущество СССР говорит о банкротстве режима

12:56 01.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Требование Украины вернуть ей "хотя бы треть" зарубежного имущества СССР можно расценить как банкротство киевского режима, которому уже пора уйти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев "требует от России вернуть хотя бы треть" имущества бывшего СССР, находящегося за границей, в частности, "помещения, которые находятся в Британии".
"Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза.
"Огромная сумма по состоянию на 1994 год – 110 млрд долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", – отметил он.
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Названо главное решение России о будущем Украины
Володин также напомнил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от Российской Федерации материальную поддержку для братского народа Украины в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов.
"Все профукали и разворовали", - констатировал он.
 
Вячеслав ВолодинМненияПолитикаУкраина
 
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