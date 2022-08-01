https://crimea.ria.ru/20220801/volodin-otvetil-na-trebovanie-kieva-o-vozvrate-zarubezhnogo-imuschestva-sssr-1124024067.html

Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР

Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР

Требование Украины вернуть ей "хотя бы треть" зарубежного имущества СССР можно расценить как банкротство киевского режима, которому уже пора уйти, заявил... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T12:56

2022-08-01T12:56

2022-08-01T12:56

вячеслав володин

мнения

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Требование Украины вернуть ей "хотя бы треть" зарубежного имущества СССР можно расценить как банкротство киевского режима, которому уже пора уйти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев "требует от России вернуть хотя бы треть" имущества бывшего СССР, находящегося за границей, в частности, "помещения, которые находятся в Британии".По словам спикера Госдумы, прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза."Огромная сумма по состоянию на 1994 год – 110 млрд долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", – отметил он.Володин также напомнил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от Российской Федерации материальную поддержку для братского народа Украины в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов.

https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

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вячеслав володин, мнения, политика, украина